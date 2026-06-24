Фиктивные закупки на 1,1 млрд грн: прокуратура разоблачила налоговую схему в дорожной сфере

Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в дорожно-строительной сфере. По данным следствия, связанные между собой предприятия из-за фиктивных закупок строительных материалов сформировали незаконный налоговый кредит, в результате чего государственный бюджет недополучил более 243,8 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

О масштабной налоговой схеме

По данным следствия, в течение 2020-2023 годов пять предприятий, связанных с бенефициаром крупной дорожно-строительной компании, документально оформили закупку битума, щебня и других материалов для строительства и ремонта дорог на сумму более 1,1 млрд грн.

Впрочем, как установили следователи, фактических поставок не происходило. Компании, которые якобы поставляли строительные материалы, на самом деле осуществляли деятельность в других сферах и торговали продуктами питания, обувью, автомобильными шинами и металлической арматурой.

Следствие считает, что с помощью таких фиктивных операций предприятия формировали налоговый кредит, что позволяло значительно сокращать налоговые обязательства. В результате этих действий бюджет, по предварительным подсчетам, недополучил более 243,8 млн грн. налога на добавленную стоимость.

Кроме того, правоохранители установили, что указанные компании осуществляли финансово-хозяйственные операции с главным дорожно-строительным предприятием на сумму более 4,3 млрд грн. По версии следствия реальные хозяйственные операции сочетались с фиктивными, что позволяло легализовать "бумажные" документы и создавать видимость законной деятельности.

Факт преднамеренного уклонения от уплаты налогов подтверждается результатами налоговых проверок и выводами судебных экспертиз.

В настоящее время одному из руководителей предприятий заочно уведомлено о подозрении. Также правоохранители провели обыск по месту его жительства. Еще два фигуранта дела находятся за пределами Украины, и правоохранительные органы принимают меры для их привлечения к ответственности.

В Офисе Генерального прокурора подчеркивают, что поддерживают развитие легального бизнеса и создание новых рабочих мест, однако уклонение от уплаты налогов при выполнении многомиллиардных государственных подрядов недопустимо.

По словам правоохранителей, почти 244 млн грн, которые не поступили в бюджет, могли быть направлены на финансирование обороны, безопасности, медицины, образования и восстановления страны.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ГНС выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые совершили внешнеэкономические операции более чем на 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.