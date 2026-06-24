Фіктивні закупівлі на 1,1 млрд грн: прокуратура викрила податкову схему в дорожній сфері

Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податку на додану вартість у дорожньо-будівельній сфері. За даними слідства, пов'язані між собою підприємства через фіктивні закупівлі будівельних матеріалів сформували незаконний податковий кредит, внаслідок чого державний бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Про масштабну податкову схему

За даними слідства, упродовж 2020–2023 років п'ять підприємств, пов'язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, документально оформили закупівлю бітуму, щебеню та інших матеріалів для будівництва й ремонту доріг на суму понад 1,1 млрд грн.

Втім, як встановили слідчі, фактичних поставок не відбувалося. Компанії, які нібито постачали будівельні матеріали, насправді здійснювали діяльність у зовсім інших сферах та торгували продуктами харчування, взуттям, автомобільними шинами й металевою арматурою.

Слідство вважає, що за допомогою таких фіктивних операцій підприємства формували податковий кредит, що дозволяло значно зменшувати податкові зобов'язання. У результаті цих дій бюджет, за попередніми підрахунками, недоотримав понад 243,8 млн грн податку на додану вартість.

Крім того, правоохоронці встановили, що зазначені компанії здійснювали фінансово-господарські операції з головним дорожньо-будівельним підприємством на суму понад 4,3 млрд грн. За версією слідства, реальні господарські операції поєднувалися з фіктивними, що дозволяло легалізувати "паперові" документи та створювати видимість законної діяльності.

Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджується результатами податкових перевірок та висновками судових експертиз.

Наразі одному з керівників підприємств заочно повідомлено про підозру. Також правоохоронці провели обшук за місцем його проживання. Ще двоє фігурантів справи перебувають за межами України, і правоохоронні органи вживають заходів для їх притягнення до відповідальності.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що підтримують розвиток легального бізнесу та створення нових робочих місць, однак ухилення від сплати податків під час виконання багатомільярдних державних підрядів є неприпустимим.

За словами правоохоронців, майже 244 млн грн, які не надійшли до бюджету, могли бути спрямовані на фінансування оборони, безпеки, медицини, освіти та відновлення країни.

Досудове розслідування триває.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.