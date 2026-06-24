Ексміністр привласнив 5,6 мільйона гривень державного гранту на виробництво комбікормів

Правоохоронці викрили схему привласнення держкоштів, виділених на підтримку переробної промисловості. Про підозру повідомлено екснардепу та колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища, який наразі очолює один із київських університетів. Разом із ним підозру отримали директор підприємства та головний бухгалтер.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, на початку 2024 року колишній урядовець розробив схему заволодіння державними грошима. Фігуранти подали до Міністерства економіки України бізнес-план, що передбачав запуск лінії з виробництва комбікормів та створення нових робочих місць. Після схвалення заявки на рахунок компанії надійшло понад 5,6 млн грн безповоротної допомоги.

Однак замість реалізації проєкту кошти перерахували на рахунки підконтрольної фірми за підробленими документами. Виробниче обладнання не купили, а нові робочі місця так і не з’явилися.

Як працювала схема

Щоб приховати правопорушення, фігуранти протягом 2024–2026 років регулярно звітували банку та державним установам про нібито успішне виконання умов гранту. Вони подавали неправдиві звіти про запуск лінії та найм працівників, а під час офіційних перевірок демонстрували перевіряльникам старе зношене обладнання, яке вже давно перебувало у користуванні підприємства. Судова економічна експертиза підтвердила повну суму збитків держбюджету.

Колишньому міністру інкримінують організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Його спільникам, директору та бухгалтеру, висунуто підозри у пособництві за аналогічними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в Києві. Загальна сума збитків, завданих державному медичному закладу через завищення вартості матеріалів та підробку актів виконаних робіт, перевищує 15 мільйон гривень.

Крім того, у червні було ліквідовано корупційну схему, пов'язану з процесами відновлення регіонів. Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом особам, які безпідставно отримали 49,2 мільйона гривень за фіктивне гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель у Миколаївській області. Фігуранти привласнили державні гроші за роботи, які фактично взагалі не виконувалися.