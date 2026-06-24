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Дефицит кадров: какие вакансии самые популярные для кандидатов после 50 лет
Более 1,5 тыс. украинцев в возрасте 50+ уже нашли работодателя благодаря программе поддержки занятости "Опыт имеет значение". По состоянию на 22 июня 841 участник трудоустроился, еще 713 проходят стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
В общей сложности к программе уже присоединились 2312 кандидатов, а работодатели разместили 2657 вакансий. Активнее всего программой пользуются жители Киева, а также Львовской, Харьковской, Николаевской и Запорожской областей.
Больше всего вакансий работодатели предлагают в Киеве, Львовской, Харьковской, Запорожской и Ровенской областях.
Среди наиболее востребованных профессий:
- продавцы продовольственных и непродовольственных товаров;
- бухгалтеры;
- водители;
- подсобные рабочие;
- повара;
- уборщики;
- стражи;
- швеи;
- дворники;
- администраторы.
В то же время, участники программы активно приобщаются к обучению. Наибольший интерес вызвал курс по взаимодействию в межвозрастных командах, на который зарегистрировались 1349 человек. Еще 1125 заявок подано на курс по цифровым инструментам и искусственному интеллекту, а 883 человека избрали обучение по построению карьерной стратегии.
В службе занятости отмечают, что в условиях дефицита кадров работники 50+ лет становятся важным резервом для рынка труда. Программа помогает кандидатам найти работодателей через профилирование, консультации, стажировку и обучение.
Программа "Опыт имеет значение" реализуется с участием Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Государственной службы занятости, бизнеса и общественных организаций и является частью реализации Стратегии занятости до 2030 года.
Добавим, в течение января – мая 2026 через Государственную службу занятости работу искали почти 341 тысяча человек. Анализ заявок выявил значительный разрыв: в торговле и бухгалтерии преобладают женщины, в то время как среди водителей и трактористов большинство составляют мужчины.