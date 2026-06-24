Дефіцит кадрів: які вакансії найпопулярніші для кандидатів після 50 років

Понад 1,5 тис. українців віком 50+ вже знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості "Досвід має значення". Станом на 22 червня 841 учасник працевлаштувався, ще 713 проходять стажування з перспективою подальшого працевлаштування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Загалом до програми вже долучилися 2312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2657 вакансій. Найактивніше програмою користуються жителі Києва, а також Львівської, Харківської, Миколаївської та Запорізької областей.

Найбільше вакансій роботодавці пропонують у Києві, Львівській, Харківській, Запорізькій та Рівненській областях.

Серед найбільш затребуваних професій:

продавці продовольчих і непродовольчих товарів;

бухгалтери;

водії;

підсобні робітники;

кухарі;

прибиральники;

сторожі;

швачки;

двірники;

адміністратори.

Водночас учасники програми активно долучаються до навчання. Найбільший інтерес викликав курс із взаємодії в міжвікових командах, на який зареєструвалися 1349 осіб. Ще 1125 заявок подано на курс із цифрових інструментів та штучного інтелекту, а 883 людини обрали навчання з побудови кар'єрної стратегії.

У службі зайнятості зазначають, що в умовах дефіциту кадрів працівники віком 50+ стають важливим резервом для ринку праці. Програма допомагає кандидатам знайти роботодавців через профілювання, консультації, стажування та навчання.

Програма "Досвід має значення" реалізується за участі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Державної служби зайнятості, бізнесу та громадських організацій і є частиною реалізації Стратегії зайнятості до 2030 року.

Додамо, впродовж січня – травня 2026 року через Державну службу зайнятості роботу шукали майже 341 тисяча людей. Аналіз заявок виявив значний розрив: у торгівлі та бухгалтерії переважають жінки, тоді як серед водіїв та трактористів більшість становлять чоловіки.