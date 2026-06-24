QR-коды вместо бумажных документов: Украина переводит защиту растений в цифровой формат

Украина готовит запуск единой цифровой системы государственной регистрации в сфере защиты растений – PHIS. Система заменит бумажные документы на QR-коды, переведет все взаимодействия в онлайн и обеспечит прослеживаемость продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Основные изменения

Обязательная государственная регистрация относится к профессиональным операторам, работающим с растениями и продукцией, требующей фитосанитарных сертификатов или паспортов. Это дистрибьюторы средств защиты растений, агроконсультанты, лаборатории, компании по техническому осмотру оборудования.

Мелкие операторы, продающие небольшие объемы непосредственно конечным потребителям без дистанционной торговли, и логистические компании, только перевозящие грузы, освобождаются от регистрации.

Взаимодействие с государственными органами будет происходить через систему PHIS с интеграцией в платформу "Трембита". Заявления будут рассматриваться до 5 рабочих дней.

Каждый зарегистрированный субъект получит уникальный буквенно-цифровой код с маркером:

A – для агроконсультантов;

D – для дистрибьюторов СЗР;



U1 – для профессиональных пользователей пестицидов I класса (после обучения и экзамена).

Каждый фитосанитарный сертификат, паспорт растения или маркировка тары будет иметь QR-код для быстрой проверки.

Бизнес должен обновлять данные. В случае обнаружения фальсификата или критических нарушений решение о прекращении регистрации принимается немедленно, а оператор исключается из системы на следующий день.

"Переход на цифровые инструменты – это требования евроинтеграции, а также упрощение условий для украинского бизнеса... Новая система гарантирует беспрецедентную прослеживаемость продукции, которая откроет легальным экспортерам "зеленый коридор" в ЕС и надежно защитит наш рынок от фальсификата. При этом государство минимизировало любое регуляторное давление на мелких производителей".

Ранее сообщалось, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года .