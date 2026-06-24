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QR-коды вместо бумажных документов: Украина переводит защиту растений в цифровой формат
Украина готовит запуск единой цифровой системы государственной регистрации в сфере защиты растений – PHIS. Система заменит бумажные документы на QR-коды, переведет все взаимодействия в онлайн и обеспечит прослеживаемость продукции.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Основные изменения
Обязательная государственная регистрация относится к профессиональным операторам, работающим с растениями и продукцией, требующей фитосанитарных сертификатов или паспортов. Это дистрибьюторы средств защиты растений, агроконсультанты, лаборатории, компании по техническому осмотру оборудования.
Мелкие операторы, продающие небольшие объемы непосредственно конечным потребителям без дистанционной торговли, и логистические компании, только перевозящие грузы, освобождаются от регистрации.
Взаимодействие с государственными органами будет происходить через систему PHIS с интеграцией в платформу "Трембита". Заявления будут рассматриваться до 5 рабочих дней.
Каждый зарегистрированный субъект получит уникальный буквенно-цифровой код с маркером:
- A – для агроконсультантов;
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D – для дистрибьюторов СЗР;
- U1 – для профессиональных пользователей пестицидов I класса (после обучения и экзамена).
Каждый фитосанитарный сертификат, паспорт растения или маркировка тары будет иметь QR-код для быстрой проверки.
Бизнес должен обновлять данные. В случае обнаружения фальсификата или критических нарушений решение о прекращении регистрации принимается немедленно, а оператор исключается из системы на следующий день.
"Переход на цифровые инструменты – это требования евроинтеграции, а также упрощение условий для украинского бизнеса... Новая система гарантирует беспрецедентную прослеживаемость продукции, которая откроет легальным экспортерам "зеленый коридор" в ЕС и надежно защитит наш рынок от фальсификата. При этом государство минимизировало любое регуляторное давление на мелких производителей".
Ранее сообщалось, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года .