QR-коди замість паперових документів: Україна переводить захист рослин в цифровий формат

Україна готує запуск єдиної цифрової системи державної реєстрації у сфері захисту рослин — PHIS. Система замінить паперові документи на QR-коди, переведе всі взаємодії в онлайн і забезпечить простежуваність продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Основні зміни

Обов’язкова державна реєстрація стосується професійних операторів, які працюють з рослинами та продукцією, що потребує фітосанітарних сертифікатів або паспортів. Це дистриб’ютори засобів захисту рослин, агроконсультанти, лабораторії, компанії з технічного огляду обладнання.

Дрібні оператори, які продають невеликі обсяги безпосередньо кінцевим споживачам без дистанційної торгівлі, та логістичні компанії, що лише перевозять вантажі, звільняються від реєстрації.

Взаємодія з державними органами відбуватиметься через систему PHIS з інтеграцією до платформи "Трембіта". Заяви розглядатимуть до 5 робочих днів.

Кожен зареєстрований суб’єкт отримає унікальний літерно-цифровий код з маркером:

A — для агроконсультантів;

D — для дистриб’юторів ЗЗР;



U1 — для професійних користувачів пестицидів I класу (після навчання та іспиту).

Кожний фітосанітарний сертифікат, паспорт рослини чи маркування тари матиме QR-код для швидкої перевірки.

Бізнес зобов’язаний оновлювати дані. У разі виявлення фальсифікату чи критичних порушень рішення про припинення реєстрації приймається негайно, а оператора виключають із системи наступного дня.

"Перехід на цифрові інструменти – це вимоги євроінтеграції, а також спрощення умов для українського бізнесу... Нова система гарантує безпрецедентну простежуваність продукції, що відкриє легальним експортерам “зелений коридор” до ЄС та надійно захистить наш ринок від фальсифікату. При цьому держава мінімізувала будь-який регуляторний тиск на дрібних виробників", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Раніше повідомлялося, що Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року.