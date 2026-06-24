Гетманцев підтримав приватизацію держбанків і назвав умову перегляду податку для банків

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримав приватизацію державних банків та допустив, що підвищену ставку податку на прибуток банків у 2028 році можуть не запроваджувати, якщо це заважатиме укладенню угоди з продажу держбанку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю Гетманцева агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо під час підготовки конкретної угоди з приватизації державного банку з'ясується, що її вартість залежить від рішення щодо запровадження підвищеного податку на прибуток банків у 2028 році, парламент може переглянути цей підхід.

Водночас Гетманцев відкинув твердження, що ставка податку на прибуток банків на рівні 50% автоматично унеможливить або загальмує приватизацію державних фінустанов.

Голова комітету заявив, що банк нібито створив сприятливі умови для операторів грального бізнесу, зокрема через застосування тарифів нижче собівартості та використання P2P-платежів для ухилення від оподаткування. Також він розкритикував дії регулятора щодо контролю за діяльністю банку.

На думку Гетманцева, діяльність голови НБУ Андрій Пишний негативно впливає на інвестиційну привабливість банківського сектору та перспективи залучення іноземного капіталу.

Попри це, він назвав рішення про підвищене оподаткування банків на один рік виваженим кроком, наголосивши, що сектор має достатній фінансовий ресурс для додаткової підтримки оборони країни.

Гетманцев також заявив, що приватизацію державних банків варто починати з тієї установи, яка викликає найбільший інтерес у потенційних інвесторів, і розкритикував багаторічну відсутність реальних кроків у цьому напрямі.

Нагадаємо, раніше Гетманцев рекомендував народним депутатам ухвалити законопроєкт про продовження на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.