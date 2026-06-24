Гетманцев поддержал приватизацию госбанков и назвал условие пересмотра налога для банков

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев поддержал приватизацию государственных банков и допустил, что повышенную ставку налога на прибыль банков в 2028 году могут не вводить, если это будет мешать заключению соглашения по продаже госбанка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на интервью Гетманцева агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если при подготовке конкретного соглашения по приватизации государственного банка выяснится, что его стоимость зависит от решения о введении повышенного налога на прибыль банков в 2028 году, парламент может пересмотреть этот подход.

В то же время Гетманцев отверг утверждение, что ставка налога на прибыль банков на уровне 50% автоматически исключит или затормозит приватизацию государственных финучреждений.

Председатель комитета заявил, что банк якобы создал благоприятные условия для операторов игорного бизнеса, в частности, из-за применения тарифов ниже себестоимости и использования P2P-платежей для уклонения от налогообложения. Также он подверг критике действия регулятора по контролю за деятельностью банка.

По мнению Гетманцева, деятельность главы НБУ Андрей Пышный оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность банковского сектора и перспективы привлечения иностранного капитала.

Несмотря на это, он назвал решение о повышенном налогообложении банков на один год взвешенным шагом, отметив, что у сектора есть достаточный финансовый ресурс для дополнительной поддержки обороны страны.

Гетманцев также заявил, что приватизацию государственных банков следует начинать с того учреждения, которое вызывает наибольший интерес у потенциальных инвесторов, и подверг критике многолетнее отсутствие реальных шагов в этом направлении.

Напомним, ранее Гетманцев рекомендовал народным депутатам принять законопроект о продлении на 2027 год применения для банков повышенной ставки налога на прибыль предприятий в размере 50% с одновременным запретом уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.