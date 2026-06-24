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Kyiv City Express відновлює повне кільце після завершення ремонту мосту

Kyiv City Express, смартфон
Відновлено рух між Почайною та Райдужним

З 28 червня Kyiv City Express відновлює повний рух залізничним кільцем навколо столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Kyiv City Express знову працює по повному кільцю

Kyiv City Express відновлює повноцінний рух залізничним кільцем навколо столиці після завершення ремонтних робіт, що тривали майже два місяці. З 28 червня міст між станціями Почайна та Райдужний відкривається для руху поїздів за встановленим графіком.

Як повідомляється, під час робіт на мосту було оновлено несучі конструкції, встановлено нові елементи колій, а також нанесено антикорозійний захист. Це, за словами фахівців, дозволить подовжити термін експлуатації споруди та підвищити безпеку залізничного руху.

Таким чином, столичне залізничне кільце знову працює у повному обсязі.

Нагадаємо, Kyiv City Express перейшов на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток у вагоні неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата - потім поїздка.

Автор:
Ольга Опенько