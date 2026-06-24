Прозорро.Продажі за 10 років залучила понад 131 млрд гривень

За десять років роботи через систему Прозорро.Продажі провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У відомстві привітали команду АТ "Прозорро.Продажі" з 10-річчям створення системи, назвавши її одним із найуспішніших прикладів цифрової трансформації державного управління та відкритих ринків в Україні.

Наразі екосистема об'єднує понад 13 тис. організаторів торгів, 150 тис. учасників аукціонів та забезпечує доступ до більш ніж 20 ринків публічних активів.

Як зазначають у міністерстві, система пройшла шлях від пілотного проєкту для продажу активів неплатоспроможних банків до ключового інструменту реалізації державного та комунального майна, приватизації, земельних торгів і продажу активів держпідприємств.

Одним із найважливіших напрямів стала приватизація. За десять років через електронні аукціони було реалізовано об'єкти великої та малої приватизації на понад 35 млрд грн.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зазначив, що система створила нові стандарти продажу публічних активів та довела ефективність прозорих процедур

Зауважимо, за підсумками 2025 року надходження від приватизації державного майна в Україні перевищили заплановані показники. При встановленому плані у 3,2 млрд грн, фактичні перерахування до бюджету склали 3,38 млрд грн.