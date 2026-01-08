План перевиконано: приватизація принесла бюджету 3,38 млрд грн у 2025 році

За підсумками 2025 року надходження від приватизації державного майна в Україні перевищили заплановані показники. При встановленому плані у 3,2 млрд грн, фактичні перерахування до бюджету склали 3,38 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Комітеті з питань економічного розвитку.

План перевиконано

За даними Фонду державного майна України (ФДМУ), загальна сума надходжень від продажу об’єктів та супутніх платежів на 31 грудня 2025 року склала 3 383 834,11 тис. грн. Таким чином план перевиконано на 180 млн грн.

Наразі процес реформування державної власності триває. Станом на кінець року в черзі на роздержавлення перебувають:

19 об’єктів великої приватизації;

великої приватизації; 1 170 об’єктів малої приватизації.

Оренда державного майна

Паралельно з продажем активів держава продовжує отримувати стабільний дохід від оренди. У 2025 році надходження від користування державним майном майже досягли цільової позначки:

Заплановано: 1 млрд грн.

1 млрд грн. Фактично отримано: 975,13 млн грн.

З цієї суми забезпечено:

970 627,99 тис. грн від орендної плати за користування державним майном;

4 503,50 тис. грн - реєстраційного і гарантійного внесків, що сплачені учасниками орендних аукціонів в процесі передачі державного майна в оренду.

Комітет з питань економічного розвитку наголошує на продовженні системного контролю за управлінням держмайном.

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація. Велика та мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети майже на 5,2 млрд грн. Онлайн-аукціони з продажу земель принесли близько 3,6 млрд грн, а реалізація майна та активів - ще 1,8 млрд грн.