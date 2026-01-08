Запланована подія 2

План перевыполнен: приватизация принесла бюджету 3,38 млрд грн в 2025 году

Фонд государственного имущества
ФГИ обеспечил стабильное наполнение бюджета / ФГИУ

По итогам 2025 поступления от приватизации государственного имущества в Украине превысили запланированные показатели. При установленном плане в 3,2 млрд. грн., фактические перечисления в бюджет составили 3,38 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Комитете по вопросам экономического развития.

План перевыполнен

По данным Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), общая сумма поступлений от продажи объектов и сопутствующих платежей на 31 декабря 2025 составила 3 383 834,11 тыс. грн. Таким образом, план перевыполнен на 180 млн грн.

В настоящее время процесс реформирования государственной собственности продолжается. По состоянию на конец года в очереди на разгосударствление находятся:

  • 19 объектов крупной приватизации;
  • 1170 объектов малой приватизации.

Аренда государственного имущества

Параллельно с продажей активов государство продолжает получать стабильный доход от аренды. В 2025 году поступления от пользования государственным имуществом почти достигли целевой отметки:

  • Планируется: 1 млрд грн.
  • Фактически получено: 975,13 млн. грн.

Из этой суммы обеспечено:

  • 970 627,99 тыс. грн. от арендной платы за пользование государственным имуществом;
  • 4 503,50 тыс. грн – регистрационного и гарантийного взносов, уплаченных участниками арендных аукционов в процессе передачи государственного имущества в аренду.

Комитет по вопросам экономического развития отмечает продолжение системного контроля за управлением госимуществом.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму свыше 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация. Большая и малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,2 млрд. грн. Онлайн-аукционы по продаже земель принесли около 3,6 млрд грн, а реализация имущества и активов – еще 1,8 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб