За год в Украине проведено онлайн-аукционов более чем на 16 млрд грн: какие лоты стали самыми дорогими

В 2025 году в государственной электронной торговой системе “Прозорро.Продажи” проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Правительственный портал".

Онлайн-аукционы в Украине

Итоги 2025 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" показали значительный рост активности и поступлений. В прошлом году в системе проведено почти 28,7 тысячи онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. В среднем стоимость публичного имущества на торгах выросла более чем в полтора раза.

Среди направлений деятельности самые большие средства привлекла приватизация: крупная и малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,2 млрд грн. Онлайн-аукционы по продаже земель принесли около 3,6 млрд грн, а реализация имущества и активов – еще 1,8 млрд грн.

Половину всех успешных торгов – около 14 тысяч – организовали органы местного самоуправления. За год к системе присоединилось более 300 новых организаторов, а общины привлекли через электронные торги более 3,2 млрд грн в местные бюджеты.

Всего в 2025 году торги объявили почти 4,5 тысячи организаторов - среди них Фонд гарантирования вкладов, Фонд государственного имущества Украины, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, банки, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы.

Самыми дорогими лотами стали:

долг/уступка прав требования по кредитным договорам Ощадбанка более чем на 1,1 млрд грн;

культурно-деловой центр в Киеве – 916 млн грн;

строительная компания "Укрбуд" – 805 млн грн.

В 2025 году за публичные активы в системе "Прозорро. Продажи" соревновались почти 35 тысяч участников, а средняя конкуренция составила 2,5 участника на торги. Самые активные аукционы в прошлом году проходили по:

комплекс зданий в Ровно с автостанцией, диспетчерской и посадочными платформами, за который 41 участник поднял цену с 750 тыс. грн до 35,1 млн грн.;

нежилые помещения в Закарпатье — 35 участников соревновались за лот, победная ставка составила 3 млн грн;

автомобиль Skoda Octavia от Кропивницкой таможни, за который 35 участников предложили 137,2 тыс. грн.

Еще более 3,3 тысяч онлайн-аукционов 2025 года находятся на этапе подписания соглашений и могут принести организаторам дополнительно 3,4 млрд грн.

Справочно

"Прозорро.Продажи" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов. "Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.