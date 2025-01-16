Первые онлайн-аукционы по аренде мест для почтаматов в Киеве принесли почти 21,5 тыс. грн в месяц

В государственной электронной торговой системе Рrozorro.Продажи состоялись первые онлайн-аукционы по аренде мест для размещения почтоматов в Киеве. Коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" предложило 15 участков в Печерском районе столицы, ставших первыми лотами этого типа.

Об этомговорится на сайте Рrozorro.Продажи.

Начальная сумма аренды 15 мест составляла более 12,1 тыс. грн в месяц. По результатам торгов общая сумма арендных платежей выросла почти до 21,5 тыс. грн в месяц. Большая часть этих средств будет направлена в бюджет Киева, остальные — на содержание "Киев.Прозоро".

Договоры аренды будут заключаться на пять лет с возможностью продления.

Средний уровень конкуренции за первые лоты составил более двух участников на аукционе. Самым дорогим лотом стало место для почтомата по ул. Крещатик, 21, арендная стоимость которого по результатам торгов составила 2,4 тыс. грн в месяц.

Отмечается, что размещение почтоматов, зарядных станций, терминалов, автоматов по продаже товаров и других подобных объектов в Киеве теперь производится исключительно через онлайн-аукционы в системе Рrozorro.Продажи. Соответствующее решение принял Киевский городской совет 13 июня 2024 года.

Добавим, что Рrozorro. Продажи – это акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики Украины. Оно обеспечивает функционирование электронной системы, где проводятся аукционы по аренде и продаже публичных активов.

Напомним, коммунальное предприятие "Киев.Прозоро" объявило первые онлайн-аукционы в "Рrozorro.Продаже" по аренде участков для почтаматов в Киеве еще 1 января 2025 года.