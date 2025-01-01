В Киеве объявили первые аукционы по аренде мест для почтоматов: где именно их установят

Коммунальное предприятие "Київ.Прозоро" объявило первые онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" по аренде участков для почтоматов в Киеве. Они пройдут 16 января.

Как сообщают "Прозорро.Продажи" и мэрия столицы, первыми лотами стали 15 мест для почтоматов в Печерском районе. Стартовые цены на аренду составляют от 407 гривен в месяц. В частности, речь идет о следующих адресах и суммах:

улица Саксаганского, 9 — 1651 грн бульвар Николая Михновского, 16А – два места со стартовыми ценами 938 гривен и 1406 гривен бульвар Николая Михновского, 7 — 873 гривны улица Крещатик, 21 — 873 гривны улица Рогнединская, 2 — 873 гривны улица Чешская, 9 — 873 гривны улица Лютеранская, 8 — 820 гривен улица Дарвина, 8 — 689 гривен улица Липская, 12/5 — 647 гривен улица Леонида Первомайского, 4 — 600 гривен переулок Госпитальный, 1А – 600 гривен улица Предславинская, 49 — 470 гривен улица Дмитрия Годенко, 3 — 407 гривен улица Дмитрия Дорошенко, 61 — 407 гривен

Отмечается, что предприятие разработало четыре типа почтоматов унифицированной формы, отвечающих современным стандартам, для создания единого стиля и гармоничного сочетания с городской средой.

Также КП продолжает нарабатывать новые локации с введением новых архетипов временных сооружений, почтоматов, автоматов по продаже товаров и услуг, передвижной мелкорозничной торговой сети в других районах города.

Поучаствовать в онлайн-аукционах по аренде участков сможет каждый желающий. Коммунальное предприятие отмечает, что поддерживает участников на всех этапах – от выбора участка до подключения временных сооружений к электросети и подготовки всей документации.

Для участия нужно выбрать локацию, зарегистрироваться (создать личный кабинет на одной из электронных площадок, работающих с системой "Прозорро.Продажи"), сделать ставку (внести гарантийный платеж и предложить свою цену). Победителем будет признан тот, кто предложит самую высокую цену.

Договор аренды будет заключаться с победителями торгов на пять лет с возможностью его продления. 80% средств от аренды будет поступать в бюджет города, остальное — на содержание КП "Київ.Прозоро".

Напомним, что 13 июня 2024 Киевский городской совет утвердил положение о временном пользовании элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения (то есть почтоматов, зарядных станций, терминалов, автоматов по продаже товаров и так далее). Им предусмотрено, что арендовать соответствующие места можно будет только через онлайн-аукционы.