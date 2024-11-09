С начала 2024 года сеть "Новой почты" выросла более чем на 5500 отделений и почтоматов

За девять месяцев 2024 года "Новая почта" продемонстрировала рост во всех ключевых показателях, невзирая на экономические вызовы. Компания доставила 336 миллионов посылок, что на 17% больше, чем в 2023 году, из них 11 миллионов – международные отправления.

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Об этом говорится в сообщении "Новой почты".

Сеть отделений и почтоматов увеличилась на 5518 точек, в том числе на прифронтовых территориях, включая 940 новых отделений и 4578 почтоматов.

Компания уплатила 8,6 миллиарда гривен налогов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом, и вложило 4,9 миллиарда гривен в развитие – на 40% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В поддержку военных и благотворительность "Новая почта" направила 1,4 миллиарда гривен, в том числе через программу "Гуманитарная Новая почта", которая обеспечила 1,2 миллиона отправлений для украинских защитников.

Выручка компании за три квартала 2024 года выросла на 19,7%, достигнув 30,81 миллиарда гривен. В то же время чистая прибыль уменьшилась на 49% — до 1,65 миллиарда гривен из-за увеличения расходов на благотворительность, инвестиции, а также влияние инфляционных процессов.

Добавим, "Новая почта" в первом полугодии 2024 года увеличила консолидированный чистый доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% — до 24,45 млрд грн, В то же время консолидированная чистая прибыль компании уменьшилась на 36,9% — до 1,48 млрд. грн.

В октябре "Новая почта" анонсировала новое поколение почтоматов с улучшенными характеристиками и дополнительными функциями. Эти "почтоматы Несокрушимости" разработаны с учетом современных вызовов и потребностей пользователей.