Від початку 2024 року мережа "Нової пошти" зросла на понад 5500 відділень і поштоматів

За дев’ять місяців 2024 року "Нова пошта" продемонструвала зростання у всіх ключових показниках, незважаючи на економічні виклики. Компанія доставила 336 мільйонів посилок, що на 17% більше, ніж у 2023 році, з них 11 мільйонів — міжнародні відправлення.

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Про це йдеться у повідомленні "Нової пошти".

Мережа відділень і поштоматів збільшилася на 5518 точок, зокрема на прифронтових територіях, включно з 940 новими відділеннями та 4578 поштоматами.

Компанія сплатила 8,6 мільярда гривень податків, що на 10% більше порівняно з минулим роком, і вклала 4,9 мільярда гривень в розвиток — на 40% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

На підтримку військових і благодійність "Нова пошта" спрямувала 1,4 мільярда гривень, у тому числі через програму "Гуманітарна Нова пошта", яка забезпечила 1,2 мільйона відправлень для українських захисників.

Виручка компанії за три квартали 2024 року зросла на 19,7%, досягнувши 30,81 мільярда гривень. Водночас чистий прибуток зменшився на 49% — до 1,65 мільярда гривень, через збільшення витрат на благодійність, інвестиції, а також вплив інфляційних процесів.

Додамо, "Нова пошта" в першому півріччі 2024 року збільшила консолідований чистий дохід порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до 24,45 млрд грн, У той же час консолідований чистий прибуток компанії зменшився на 36,9% - до 1,48 млрд грн.

У жовтні "Нова пошта" анонсувала нове покоління поштоматів з покращеними характеристиками та додатковими функціями. Ці "поштомати Незламності" розроблені з урахуванням сучасних викликів та потреб користувачів.