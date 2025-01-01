В Києві оголосили перші аукціони з оренди місць для поштоматів: де саме їх встановлять

Комунальне підприємство "Київ.Прозоро" оголосило перші онлайн-аукціони у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" з оренди ділянок для поштоматів у Києві. Вони відбудуться 16 січня.

Як повідомляють "Прозорро.Продажі" та мерія столиці, першими лотами стали 15 місць для поштоматів у Печерському районі. Стартові ціни на оренду складають від 407 гривень на місяць. Зокрема, йдеться про наступні адреси та суми:

вулиця Саксаганського, 9 - 1651 гривня бульвар Миколи Міхновського, 16А - два місця зі стартовими цінами 938 гривень та 1406 гривень бульвар Миколи Міхновського, 7 - 873 гривні вулиця Хрещатик, 21 - 873 гривні вулиця Рогнідинська, 2 - 873 гривні вулиця Чеська, 9 - 873 гривні вулиця Лютеранська, 8 - 820 гривень вулиця Дарвіна, 8 - 689 гривень вулиця Липська, 12/5 - 647 гривень вулиця Леоніда Первомайського, 4 - 600 гривень провулок Госпітальний, 1А - 600 гривень вулиця Предславинська, 49 - 470 гривень вулиця Дмитра Годзенка, 3 - 407 гривень вулиця Дмитра Дорошенка, 61 - 407 гривень

Зазначається, що підприємство розробило чотири типи поштоматів уніфікованої форми, що відповідають сучасним стандартам, задля створення єдиного стилю та гармонійного поєднання з міським середовищем.

Також КП продовжує напрацьовувати нові локації із запровадженням нових архетипів тимчасових споруд, поштоматів, автоматів із продажу товарів і послуг, пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в інших районах міста.

Взяти участь в онлайн-аукціонах з оренди ділянок зможе кожен охочий. Комунальне підприємство наголошує, що підтримує учасників на всіх етапах – від вибору ділянки до підключення тимчасових споруд до електромережі та підготовки всієї необхідної документації.

Для участі потрібно обрати локацію, зареєструватись (створити особистий кабінет на одному з електронних майданчиків, які працюють із системою "Прозорро.Продажі"), зробити ставку (внести гарантійний платіж та запропонувати свою ціну). Переможцем буде визнано того, хто запропонує найвищу ціну.

Договір оренди укладатиметься з переможцями торгів на п'ять років з можливістю його продовження. 80% коштів з оренди надходитимуть до бюджету міста, решта — на утримання КП "Київ.Прозоро".

Нагадаємо, що 13 червня 2024 року Київська міська рада затвердила положення про тимчасове користування елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (поштоматів, зарядних станцій, терміналів, автоматів з продажу товарів тощо). Ним передбачено, що орендувати відповідні місця можна буде тільки через онлайн-аукціони.