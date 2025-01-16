Перші онлайн-аукціони з оренди місць для поштоматів у Києві принесли майже 21,5 тис. грн на місяць

У державній електронній торговій системі Рrozorro.Продажі відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення поштоматів у Києві. Комунальне підприємство "Київ.Прозоро" запропонувало 15 ділянок у Печерському районі столиці, які стали першими лотами цього типу.

Про це йдеться на сайті Рrozorro.Продажі.

Початкова сума оренди 15 місць складала понад 12,1 тис. грн на місяць. За результатами торгів загальна сума орендних платежів зросла до майже 21,5 тис. грн на місяць. Більша частина цих коштів буде спрямована до бюджету Києва, решта — на утримання "Київ.Прозоро".

Договори оренди укладатимуться на п’ять років із можливістю продовження.

Середній рівень конкуренції за перші лоти склав понад двох учасників на аукціон. Найдорожчим лотом стало місце для поштомата на вул. Хрещатик, 21, орендна вартість якого за результатами торгів склала 2,4 тис. грн на місяць.

Зазначається, що розміщення поштоматів, зарядних станцій, терміналів, автоматів з продажу товарів та інших подібних об’єктів у Києві тепер проводиться виключно через онлайн-аукціони в системі Рrozorro.Продажі. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада 13 червня 2024 року.

Додамо, що Рrozorro.Продажі — це акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки України. Воно забезпечує функціонування електронної системи, де проводяться аукціони з оренди та продажу публічних активів.

Нагадаємо, комунальне підприємство "Київ.Прозоро" оголосило перші онлайн-аукціони у "Рrozorro.Продажі" з оренди ділянок для поштоматів у Києві ще 1 січня 2025 року.