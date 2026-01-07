За рік в Україні проведено онлайн-аукціонів на понад 16 млрд грн: які лоти стали найдорожчими

У 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Урядовий портал".

Онлайн-аукціони в Україні

Підсумки 2025 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" показали значне зростання активності та надходжень. Минулого року в системі проведено майже 28,7 тисяч онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. В середньому вартість публічного майна на торгах зросла більш ніж у півтора раза.

Серед напрямів діяльності найбільші кошти залучила приватизація: велика та мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети майже на 5,2 млрд грн. Онлайн-аукціони з продажу земель принесли близько 3,6 млрд грн, а реалізація майна та активів - ще 1,8 млрд грн.

Половину всіх успішних торгів - близько 14 тисяч - організували органи місцевого самоврядування. За рік до системи приєдналися понад 300 нових організаторів, а громади залучили через електронні торги понад 3,2 млрд грн до місцевих бюджетів.

Загалом у 2025 році торги оголосили майже 4,5 тисяч організаторів — серед них Фонд гарантування вкладів, Фонд державного майна України, профільні відомства, громади, державні підприємства, банки, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси.

Найдорожчими лотами стали:

борг/відступлення прав вимоги за кредитними договорами Ощадбанку на понад 1,1 млрд грн;

культурно-діловий центр у Києві - 916 млн грн;

будівельна компанія "Укрбуд" - 805 млн грн.

У 2025 році за публічні активи в системі "Прозорро.Продажі" змагалися майже 35 тисяч учасників, а середня конкуренція становила 2,5 учасника на торги. Найактивніші аукціони торік проходили за:

комплекс будівель у Рівному з автостанцією, диспетчерською та посадковими платформами, за який 41 учасник підняв ціну з 750 тис. грн до 35,1 млн грн;

нежитлові приміщення на Закарпатті — 35 учасників змагалися за лот, переможна ставка склала 3 млн грн;

автомобіль Skoda Octavia від Кропивницької митниці, за який 35 учасників запропонували 137,2 тис. грн.

Ще понад 3,3 тисячі онлайн-аукціонів 2025 року перебувають на етапі підписання угод і можуть принести організаторам додатково 3,4 млрд грн.

Довідково

"Прозорро.Продажі" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів. "Прозорро.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.