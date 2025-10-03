Фонд держмайна продав "Укрбуд" братам Астіонам за 805 млн грн

2 жовтня Фонд державного майна України уклав договір купівлі-продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія Укрбуд". Операція відбулася за результатами електронного аукціону, який пройшов ще 18 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на документ у "Prozorro.Продажі".

Право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на 1000 грн менше, ніж початковий переможець — компанія "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі. Тоді остання зробила ставку у 805,001 млн грн.

Проте пізніше її було дискваліфіковано через зв’язки з підсанкційними особами.

Згідно з інформацію в YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Техно-онлайн" є Марина Айаб (34%), Євген і Василь Астіони (по 33%).

Новий власник зобов’язаний, зокрема, зберегти ключові напрямки діяльності компанії, за пів року погасити борги із зарплат і перед бюджетом, а також не скорочувати працівників та сплатити державні дивіденди за 2024–2025 роки.

Об’єкт приватизації включає 88 будівель, споруд та нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об’єктів площею 27 158,9 кв. м, а нерухомість також розташована у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Деякі лоти об’єднують кілька об’єктів, що підвищує їхню комплексну цінність.

Зазначимо, "Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких — інститути та навчально-курсові комбінати.

Нагадаємо, в грудні 2024 року аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації "Укрбуду". Компанію виставляли на продаж за 263 млн грн.