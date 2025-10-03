Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Фонд держмайна продав "Укрбуд" братам Астіонам за 805 млн грн

Фонд держмайна продав "Укрбуд" братам Астіонам за 805 млн грн

2 жовтня Фонд державного майна України уклав договір купівлі-продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія Укрбуд". Операція відбулася за результатами електронного аукціону, який пройшов ще 18 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на документ у "Prozorro.Продажі".

Право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на 1000 грн менше, ніж початковий переможець — компанія "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі. Тоді остання зробила ставку у 805,001 млн грн.

Проте пізніше її було дискваліфіковано через зв’язки з підсанкційними особами.

Згідно з інформацію в YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Техно-онлайн" є Марина Айаб (34%), Євген і Василь Астіони (по 33%).

Новий власник зобов’язаний, зокрема, зберегти ключові напрямки діяльності компанії, за пів року погасити борги із зарплат і перед бюджетом, а також не скорочувати працівників та сплатити державні дивіденди за 2024–2025 роки.

Об’єкт приватизації включає 88 будівель, споруд та нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об’єктів площею 27 158,9 кв. м, а нерухомість також розташована у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Деякі лоти об’єднують кілька об’єктів, що підвищує їхню комплексну цінність.

Зазначимо, "Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких — інститути та навчально-курсові комбінати. 

Нагадаємо, в грудні 2024 року аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації "Укрбуду". Компанію виставляли на продаж за 263 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко