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"Укрбуд" поки не продали: Фонд держмайна відмовив компанії грузинського бізнесмена через ризики

Продаж "Укрбуду" не відбувся
Продаж "Укрбуду" не відбувся

Компанії "Петро Ойл енд Кемікалс", яка належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі та виграла аукціон, відмовлено в придбанні ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Вказується, що Фонд державного майна України, на підставі службової записки Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту від 27 червня 2025 року, відмовив компанії "Петро Ойл енд Кемікалс" у придбанні "Укрбуду".

Фото 2 — "Укрбуд" поки не продали: Фонд держмайна відмовив компанії грузинського бізнесмена через ризики

Деталі аукціону

18 червня, відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" в електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”. Компанія є об'єктом великої приватизації.

За даними "Prozorro.Продажі", в аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможцем стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс". 

Тоді компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж найближчий конкурент – "Техно-Онлайн", який пропонував 805 млн грн.

Згідно з процедурою, після дискваліфікації першого переможця, тепер ТОВ "Техно-Онлайн" отримало право на купівлю. Рішення буде затверджено після складання відповідного протоколу.

Про "Укрбуд"

"Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких — інститути та навчально-курсові комбінати. 

Нагадаємо, в грудні 2024 року аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації "Укрбуду". Компанію виставляли на продаж за 263 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб