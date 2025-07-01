"Укрбуд" поки не продали: Фонд держмайна відмовив компанії грузинського бізнесмена через ризики

Компанії "Петро Ойл енд Кемікалс", яка належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі та виграла аукціон, відмовлено в придбанні ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Вказується, що Фонд державного майна України, на підставі службової записки Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту від 27 червня 2025 року, відмовив компанії "Петро Ойл енд Кемікалс" у придбанні "Укрбуду".

Деталі аукціону

18 червня, відбувся аукціон з приватизації 100% акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" в електронній торговій системі “Prozorro.Продажі”. Компанія є об'єктом великої приватизації.

За даними "Prozorro.Продажі", в аукціоні брали участь п’ять компаній. Переможцем стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс".

Тоді компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж найближчий конкурент – "Техно-Онлайн", який пропонував 805 млн грн.

Згідно з процедурою, після дискваліфікації першого переможця, тепер ТОВ "Техно-Онлайн" отримало право на купівлю. Рішення буде затверджено після складання відповідного протоколу.

Про "Укрбуд"

"Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі. До складу товариства входять 10 дочірніх підприємств, серед яких — інститути та навчально-курсові комбінати.

Нагадаємо, в грудні 2024 року аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації "Укрбуду". Компанію виставляли на продаж за 263 млн грн.