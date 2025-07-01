Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

49,31

49,12

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрбуд" пока не продали: Фонд госимущества отказал компании грузинского бизнесмена из-за рисков

Укрбуд
Продажа "Укрбуда" не состоялась

Компания "Петр Ойл энд Кемикалс", которая принадлежит гражданину Грузии Давиду Бежуашвили и выиграла аукцион, отказано в приобретении ДАО "Строительная компания "Укрбуд".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Указывается, что Фонд государственного имущества Украины, на основании служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025, отказал компании "Петро Ойл энд Кемикалс" в приобретении "Укрбуда".

Фото 2 — "Укрбуд" пока не продали: Фонд госимущества отказал компании грузинского бизнесмена из-за рисков

Детали аукциона

18 июня, состоялся аукцион по приватизации 100% акций ДАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.

По данным Prozorro.Продажи, в аукционе участвовали пять компаний. Победителем стало   ООО "Петр Ойл энд Кемикалс".  

Тогда компания-победитель предложила на   1000 грн   больше, чем ближайший конкурент – "Техно-Онлайн", предлагавший 805 млн грн.

Согласно процедуре, после дисквалификации первого победителя, теперь ООО "Техно-Онлайн" получило право на покупку. Решение будет утверждено после составления соответствующего протокола.

Об "Укрбуд"

"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.

Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрбуда". Компанию выставляли на продажу за 263 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб