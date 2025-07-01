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"Укрбуд" пока не продали: Фонд госимущества отказал компании грузинского бизнесмена из-за рисков
Компания "Петр Ойл энд Кемикалс", которая принадлежит гражданину Грузии Давиду Бежуашвили и выиграла аукцион, отказано в приобретении ДАО "Строительная компания "Укрбуд".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".
Указывается, что Фонд государственного имущества Украины, на основании служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025, отказал компании "Петро Ойл энд Кемикалс" в приобретении "Укрбуда".
Детали аукциона
18 июня, состоялся аукцион по приватизации 100% акций ДАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.
По данным Prozorro.Продажи, в аукционе участвовали пять компаний. Победителем стало ООО "Петр Ойл энд Кемикалс".
Тогда компания-победитель предложила на 1000 грн больше, чем ближайший конкурент – "Техно-Онлайн", предлагавший 805 млн грн.
Согласно процедуре, после дисквалификации первого победителя, теперь ООО "Техно-Онлайн" получило право на покупку. Решение будет утверждено после составления соответствующего протокола.
Об "Укрбуд"
"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.
Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрбуда". Компанию выставляли на продажу за 263 млн грн.