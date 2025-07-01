"Укрбуд" пока не продали: Фонд госимущества отказал компании грузинского бизнесмена из-за рисков

Компания "Петр Ойл энд Кемикалс", которая принадлежит гражданину Грузии Давиду Бежуашвили и выиграла аукцион, отказано в приобретении ДАО "Строительная компания "Укрбуд".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Указывается, что Фонд государственного имущества Украины, на основании служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025, отказал компании "Петро Ойл энд Кемикалс" в приобретении "Укрбуда".

Детали аукциона

18 июня, состоялся аукцион по приватизации 100% акций ДАО "Строительная компания "Укрбуд" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". Компания является объектом крупной приватизации.

По данным Prozorro.Продажи, в аукционе участвовали пять компаний. Победителем стало ООО "Петр Ойл энд Кемикалс".

Тогда компания-победитель предложила на 1000 грн больше, чем ближайший конкурент – "Техно-Онлайн", предлагавший 805 млн грн.

Согласно процедуре, после дисквалификации первого победителя, теперь ООО "Техно-Онлайн" получило право на покупку. Решение будет утверждено после составления соответствующего протокола.

Об "Укрбуд"

"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.

Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрбуда". Компанию выставляли на продажу за 263 млн грн.