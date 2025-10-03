Фонд госимущества продал "Укрбуд" братьям Астионам за 805 млн грн

2 октября Фонд государственного имущества Украины заключил договор купли-продажи 100% акций государственного акционерного общества "Строительная компания Укрбуд". Операция прошла по результатам электронного аукциона, который прошел еще 18 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на документ в "Prozorro.Продажи".

Право на приватизацию перешло к ООО "Техно-онлайн", предложившему на 1000 грн меньше, чем первоначальный победитель - компания "Петро ойл энд кемикалс" грузинского бизнесмена Давида Бежуашвили. Тогда последняя сделала ставку в 805,001 млн. грн.

Однако позже она была дисквалифицирована из-за связей с подсанкционными лицами.

Согласно информации в YouControl, конечными бенефициарами ООО "Техно-онлайн" являются Марина Айаб (34%), Евгений и Василий Астионы (по 33%).

Новый собственник обязан, в частности, сохранить ключевые направления деятельности компании, за полгода погасить долги по зарплатам и перед бюджетом, а также не сокращать работников и уплатить государственные дивиденды за 2024-2025 годы.

Объект приватизации включает в себя 88 зданий, сооружений и нежилых помещений, а также 17 земельных участков. В Киеве компания располагает 19 объектами площадью 27 158,9 кв. м, а недвижимость также находится во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Некоторые лоты объединяют несколько объектов, что повышает их комплексную ценность.

"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.

Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрбуду". Компанию выставляли на продажу за 263 млн. грн.