Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд госимущества продал "Укрбуд" братьям Астионам за 805 млн грн

Укрбуд
Право на приватизацию "Укрбуд" перешло в ООО "Техно-онлайн"

2 октября Фонд государственного имущества Украины заключил договор купли-продажи 100% акций государственного акционерного общества "Строительная компания Укрбуд". Операция прошла по результатам электронного аукциона, который прошел еще 18 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на документ в "Prozorro.Продажи".

Право на приватизацию перешло к ООО "Техно-онлайн", предложившему на 1000 грн меньше, чем первоначальный победитель - компания "Петро ойл энд кемикалс" грузинского бизнесмена Давида Бежуашвили. Тогда последняя сделала ставку в 805,001 млн. грн.

Однако позже она была дисквалифицирована из-за связей с подсанкционными лицами.

Согласно информации в YouControl, конечными бенефициарами ООО "Техно-онлайн" являются Марина Айаб (34%), Евгений и Василий Астионы (по 33%).

Новый собственник обязан, в частности, сохранить ключевые направления деятельности компании, за полгода погасить долги по зарплатам и перед бюджетом, а также не сокращать работников и уплатить государственные дивиденды за 2024-2025 годы.

Объект приватизации включает в себя 88 зданий, сооружений и нежилых помещений, а также 17 земельных участков. В Киеве компания располагает 19 объектами площадью 27 158,9 кв. м, а недвижимость также находится во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Некоторые лоты объединяют несколько объектов, что повышает их комплексную ценность.

"Укрбуд" осуществляет проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполняет строительно-монтажные работы, подготовку и переподготовку рабочих кадров для нужд строительной отрасли. В состав общества входят 10 дочерних предприятий, среди которых институты и учебно-курсовые комбинаты.

Напомним, в декабре 2024 года аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила стартовую цену приватизации "Укрбуду". Компанию выставляли на продажу за 263 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко