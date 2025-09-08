Приватизация в Украине: сколько средств поступило в бюджет за восемь месяцев 2025 года

По состоянию на 31 августа 2025 г. в госбюджет страны уже поступило 1,21 млрд грн от приватизации и сопутствующих поступлений. Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнил значительную часть плана, установленного на уровне 3,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Комитета ВР по вопросам экономического развития.

К приватизации подготовлен 21 объект крупной приватизации и 1286 объектов малой приватизации.

Кроме приватизации важным источником дохода является аренда государственного имущества. Плановый показатель поступлений от аренды составляет 1 млрд грн. С начала года ФГИУ уже обеспечил поступление в размере 656,7 млн грн от аренды госимущества, из них: 653,9 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом и 2,8 млн грн — регистрационного и гарантийного взносов, уплаченных участниками арендных аукционов в процессе передачи государственного имущества.

Несмотря на войну, процесс управления государственным имуществом продолжается, а поступления от приватизации и аренды являются важнейшим источником наполнения бюджета страны.

Большая приватизация в Украине

Следует заметить, что в первом полугодии 2025 года из трех запланированных объектов крупной приватизации продан только один - ГАО "Строительная компания "Укрбуд" за 805 млн грн. Однако средства от соглашения в государственный бюджет так и не поступили.

18 июня прошел аукцион по приватизации 100% акций "Укрстроя" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". В нем участвовало пять компаний. Победителем стало ООО "Петр Ойл энд Кемикалс".

Позже компании "Петр Ойл энд Кемикалс", принадлежащей гражданину Грузии Давиду Бежуашвили, было отказано в приобретении "Укрстроя". Фонд государственных имуществ сделал это на основании служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025 года.

В состав компании входит более 10 дочерних предприятий, в том числе проектные институты и учебно-курсовые комбинаты. В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась.

Напомним, чтобы мин включил пакет акций государственного АО "Строительная компания"Укрбуд" в список объектов крупной приватизации еще в сентябре прошлого года.