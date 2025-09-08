Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Приватизация в Украине: сколько средств поступило в бюджет за восемь месяцев 2025 года

гривны
В бюджет Украины уже поступило 1,21 млрд грн от приватизации объектов госимущества. / НБУ

По состоянию на 31 августа 2025 г. в госбюджет страны уже поступило 1,21 млрд грн от приватизации и сопутствующих поступлений. Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнил значительную часть плана, установленного на уровне 3,2 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Комитета ВР по вопросам экономического развития.

К приватизации подготовлен 21 объект крупной приватизации и 1286 объектов малой приватизации.

Кроме приватизации важным источником дохода является аренда государственного имущества. Плановый показатель поступлений от аренды составляет 1 млрд грн. С начала года ФГИУ уже обеспечил поступление в размере 656,7 млн грн от аренды госимущества, из них: 653,9 млн грн от арендной платы за пользование государственным имуществом и 2,8 млн грн — регистрационного и гарантийного взносов, уплаченных участниками арендных аукционов в процессе передачи государственного имущества.

Фото 2 — Приватизация в Украине: сколько средств поступило в бюджет за восемь месяцев 2025 года

Несмотря на войну, процесс управления государственным имуществом продолжается, а поступления от приватизации и аренды являются важнейшим источником наполнения бюджета страны.

Большая приватизация в Украине

Следует заметить, что в первом полугодии 2025 года из трех запланированных объектов крупной приватизации продан только один - ГАО "Строительная компания "Укрбуд" за 805 млн грн. Однако средства от соглашения в государственный бюджет так и не поступили.

18 июня прошел аукцион по приватизации 100% акций "Укрстроя" в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи". В нем участвовало пять компаний. Победителем стало ООО "Петр Ойл энд Кемикалс".

Позже компании "Петр Ойл энд Кемикалс", принадлежащей гражданину Грузии Давиду Бежуашвили, было отказано в приобретении "Укрстроя". Фонд государственных имуществ сделал это на основании служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента от 27 июня 2025 года.

В состав компании входит более 10 дочерних предприятий, в том числе проектные институты и учебно-курсовые комбинаты. В 2010-2016 годах корпорацию возглавлял Максим Никитась.

Напомним, чтобы мин включил пакет акций государственного АО "Строительная компания"Укрбуд" в список объектов крупной приватизации еще в сентябре прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук