Малая приватизация уже принесла Украине более 21,8 млрд грн: какие лоты стали самыми дорогими

отель Казацкий
Отель "Казацкий" попал под малую приватизацию. / Википедия

За семь лет реформы малой приватизации Украина получила в бюджеты более 21,8 млрд. грн. Из них 15,9 млрд грн получил государственный бюджет, а 6 млрд грн – местные бюджеты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

За это время было проведено более 7,4 тыс. аукционов, на которых средняя стоимость имущества росла в 2,2 раза. Даже во время полномасштабной войны приватизация не остановилась, принеся в бюджеты 11,2 млрд грн.

Среди самых дорогих проданных лотов:

  • гостиница "Днепр" - 1,1 млрд грн;
  • Калушская ТЭЦ - более 800 млн грн;
  • гостиница "Казацкая" - 400 млн грн;
  • Львовская колония - 377,5 млн грн;
  • Ивано-Франковский котельно-сварочный завод - 320,2 млн грн.

Заместитель министра Дария Марчак подчеркнула, что приватизация является важным источником дохода для бюджета: "Работаем над упрощением процедур и ускорения приватизации. Ускоренная приватизация также среди приоритетов проекта Программы действий правительства. Ведь от приватизации выигрывает не только бюджет, но и общины, экономика, создаются рабочие места".

Напомним, в 2024 году приватизационные аукционы в системе Прозорро.Продажи обеспечили поступление почти 10,5 млрд грн в государственный и местные бюджеты.

Автор:
Татьяна Ковальчук