Приватизационные онлайн-аукционы в 2024 году принесли бюджетам разных уровней более 10,5 млрд. грн.

Приватизационные аукционы в системе Прозорро.Продажи обеспечили поступление почти 10,5 млрд грн в государственный и местные бюджеты в 2024 году.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

из этой суммы 6,5 млрд грн было получено от крупной приватизации, а более 4 млрд грн от малой. Всего было проведено около тысячи аукционов, во время которых стоимость активов росла в среднем в 1,5 раза.

Результаты приватизации

Приватизация государственного имущества принесла 9,6 млрд грн в госбюджет, а продажа коммунальных объектов пополнила местные бюджеты на 865,2 млн грн.

Кроме того, еще более 2,3 млрд грн ожидаются по результатам 140 аукционов, находящихся на этапе заключения сделок.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, приватизация — это не только прямые поступления в бюджеты, но и экономический рост, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и уменьшение роли государства в экономике. Поступления от приватизации в 2024 г. превысили запланированные в 2,5 раза, что свидетельствует об эффективности прозрачных аукционов.

Самые успешные аукционы года

Большая приватизация: Самым дорогим лотом 2024 стал объект крупной приватизации — Объединенная горно-химическая компания. Победитель уплатил за него почти 3,9 млрд грн.

Самым дорогим лотом 2024 стал объект крупной приватизации — Объединенная горно-химическая компания. Победитель уплатил за него почти 3,9 млрд грн. Малая приватизация: Наивысшую финальную цену среди таких объектов получил отель "Казацкий" в Киеве — 400 млн грн.

Наивысшую финальную цену среди таких объектов получил отель "Казацкий" в Киеве — 400 млн грн. Коммунальная собственность: Нежилые помещения в здании, где находится "Киевская лепешка", продали за 150 млн грн, пополнив бюджет столицы.

Особый интерес вызвал имущественный комплекс "Государственного института труда и социально-экономических исследований" в Харькове. Участие в торгах приняли 34 участника, поднявших цену объекта почти в 72 раза. Это первый приватизированный объект в Харькове с начала полномасштабного вторжения.

Около двух третей аукционов в 2024 году организовали органы местного самоуправления. Как отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут, на продажу выставлялись недвижимость, кинотеатры, производственные мастерские, склады и другие объекты, длительно не использовавшиеся.

"Благодаря приватизации эти активы получили новых собственников, а местные бюджеты — дополнительные поступления", — подчеркнул Бут.

Добавим, что в общей сложности онлайн-аукционы в системе Прозорро. Продажи за 2024 год принесли почти 19,7 млрд грн благодаря более чем 24 тыс. грн. успешных торгов.