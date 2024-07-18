ФГИУ продал отель "Казацкий" за 400 миллионов гривен, превысив первоначальную цену в 2,5 раза

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел онлайн-аукцион на платформе Прозорро.Продажи, где был продан отель "Казацкий" за 400 миллионов гривен. Цена значительно превысила начальную стоимость в 155,5 миллиона гривен, увеличившись более чем в 2,5 раза благодаря интенсивным торгам. Об этом сообщили на сайте Прозорро.Продажи.

Кроме этой суммы, победитель аукциона также уплатит в государственный бюджет 80 миллионов гривен налога на добавленную стоимость (НДС). На уплату стоимости лота победителю отведено 20 рабочих дней после завершения аукциона, а договор купли-продажи будет подписан только после поступления средств в бюджет.

В конкурентных торгах за отель "Казацкий" приняли участие три компании: сельскохозяйственное ООО "Надежда", одержавшее победу с самым высоким ценовым предложением, ООО "Инжур", предложившее 400 миллионов гривен, а также ООО "Башня Девелопмент" с предложением в 385 миллионов 555 тысяч гривен.



Отель был убыточным

Отметим, что отель был убыточным. Ранее гостиница "Казацкая" принадлежала Министерству обороны Украины. За период его управления гостиница, расположенная в центре столицы, в 2021 году получила менее 1 миллиона гривен чистой прибыли, а уже в 2022 году понесла убытки на сумму более 8 миллионов гривен. В феврале 2024 года гостиница была передана Фонду государственного имущества Украины для приватизации.

Также сообщалось, что "Казацкий" является трехзвездной гостиницей с восьми этажами, 135 номерами, рестораном, кафе, парковкой и пятью залами для проведения конференций и банкетов. Здание, построенное еще в 1983 году, нуждается в значительных капиталовложениях.

Кроме того, несмотря на выгодное месторасположение, в последние годы отель был убыточным и в последний раз получал прибыль в 2021 году. Условия приватизации предусматривают четкие требования к новому владельцу, в частности, обязательство не увольнять персонал в течение шести месяцев. Однако, согласно практике других объектов, большинство персонала обычно остаются на своих рабочих местах, поскольку новому владельцу также требуются квалифицированные кадры.