ФДМУ продав готель "Козацький" за 400 мільйонів гривень

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів онлайн-аукціон на платформі Прозорро.Продажі, де було продано готель "Козацький" за 400 мільйонів гривень. Ціна значно перевищила початкову вартість у 155,5 мільйонів гривень, збільшившись більш ніж у 2,5 рази завдяки інтенсивним торгам. Про це повідомили на сайті Прозорро.Продажі.

Окрім цієї суми, переможець аукціону також сплатить до державного бюджету 80 мільйонів гривень податку на додану вартість (ПДВ). На сплату вартості лота переможцю відведено 20 робочих днів після завершення аукціону, а договір купівлі-продажу буде підписано лише після надходження коштів до бюджету.

У конкурентних торгах за готель "Козацький" взяли участь три компанії: сільськогосподарське ТОВ "Надія", яке здобуло перемогу з найвищою ціновою пропозицією, ТОВ "Інжур", яке запропонувало 400 мільйонів гривень, а також ТОВ "Башта Девелопмент" з пропозицією у 385 мільйонів 555 тисяч гривень.



Готель був збитковим

Зазначимо, що готель був збитковим. Раніше готель "Козацький" належав Міністерству оборони України. За період його управління готель, розташований у центрі столиці, у 2021 році отримав менше 1 мільйона гривень чистого прибутку, а вже у 2022 році зазнав збитків на суму понад 8 мільйонів гривень. У лютому 2024 року готель було передано Фонду державного майна України для приватизації.

Також повідомлялось, що "Козацький" є тризірковим готелем з восьми поверхами, 135 номерами, рестораном, кав'ярнею, паркуванням і п'ятьма залами для проведення конференцій та банкетів. Будівля, зведена ще в 1983 році, потребує значних капіталовкладень.

Крім того, попри вигідне місце розташування, останні роки готель був збитковим і востаннє отримував прибуток у 2021 році. Умови приватизації передбачають чіткі вимоги до нового власника, зокрема, зобов'язання не звільняти персонал протягом шести місяців. Однак, згідно з практикою інших об'єктів, більшість персоналу зазвичай залишається на своїх робочих місцях, оскільки новому власнику також потрібні кваліфіковані кадри.