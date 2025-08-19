- Категорія
Мала приватизація вже принесла Україні понад 21,8 млрд грн: які лоти стали найдорожчими
За сім років реформи малої приватизації Україна отримала до бюджетів понад 21,8 млрд грн. З них 15,9 млрд грн отримав державний бюджет, а 6 млрд грн — місцеві бюджети.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
За цей час було проведено понад 7,4 тис. аукціонів, на яких середня вартість майна зростала у 2,2 раза. Навіть під час повномасштабної війни, приватизація не зупинилася, принісши до бюджетів 11,2 млрд грн.
Серед найдорожчих проданих лотів:
- готель "Дніпро" — 1,1 млрд грн;
- Калуська ТЕЦ — понад 800 млн грн;
- готель "Козацький" — 400 млн грн;
- Львівська колонія — 377,5 млн грн;
- Івано-Франківський котельно-зварювальний завод — 320,2 млн грн.
Заступниця міністра Дарія Марчак підкреслила, що приватизація є важливим джерелом доходу для бюджету: "Працюємо над спрощенням процедур і пришвидшення приватизації. Прискорена приватизації також є серед пріоритетів проєкту Програми дій уряду. Адже від приватизації виграє не лише бюджет, а й громади, економіка, створюються робочі місця".
Нагадаємо, у 2024 році приватизаційні аукціони в системі Прозорро.Продажі забезпечили надходження майже 10,5 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.