За полгода приватизация принесла государству почти миллиард гривен

По итогам первого полугодия 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 820,5 млн. гривен от приватизации. Дополнительно к этой сумме уплачено 156,6 млн гривен налога на добавленную стоимость, поэтому общий экономический эффект превысил 977 млн гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГИУ.

Эти результаты свидетельствуют о не только об активности инвесторов, но и о растущем доверии бизнеса к открытым приватизационным процессам.

За отчетный период Фонд государственного имущества провел 236 успешных аукционов. В них приняли участие 1 946 участников – в среднем семь претендентов на каждый объект. Такая конкуренция оказала существенное влияние на финальные цены продажи: в среднем они росли в четыре раза от стартовых.

На сегодняшний день Фонд госимущества предлагает широкий спектр активов для инвестирования. В перечне – 21 объект крупной приватизации и 1308 объектов малой приватизации. Среди них:

292 единых имущественных комплекса ;

46 пакетов акций ;

835 объектов отдельного имущества ;

78 объектов незавершенного строительства ;

56 объектов социально-культурного назначения

Наибольший интерес среди инвесторов представляют спиртовые заводы, хлебные комбинаты, карьеры, торфодобывающие предприятия, протезно-ортопедические предприятия, а также производственные мощности, которые можно модернизировать или полностью перепрофилировать (так называемые brown fields).

Фонд госимущества не планирует снижать темпы и во втором полугодии. Уже 13 августа состоится один из ключевых аукционов — приватизация 100% государственного пакета акций ЧАО " Винницабытхим " .

В ФГИ отмечают, что приватизация — это не только инструмент наполнения бюджета. Это возможность привлечь частные инвестиции, дать вторую жизнь заброшенным предприятиям, создать рабочие места и стимулировать экономический рост страны. Поэтому прозрачность процедур, конкуренция и эффективное управление приватизационными процессами являются ключевыми приоритетами Фонда.

Добавим, ФГИ установил новый рекорд по объему поступлений в государственный бюджет — за первое полугодие 2025 сумма составила более 5,17 млрд грн.