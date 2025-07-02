Приватизация и аренда принесли бюджету 5,17 млрд грн в 2025 году

Фонд государственного имущества Украины установил новый рекорд по объему поступлений в государственный бюджет — за первое полугодие 2025 сумма составила более 5,17 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан, подчеркнув, что это самый высокий показатель за последние десять лет.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексея Мовчана, позитивная динамика растет каждый год, несмотря на войну:

2023 год — 2,66 млрд грн;

2024 год — 1,97 млрд грн;

2025 год – уже 5,17 млрд грн за полгода.

Общая сумма поступлений включает средства, полученные от приватизации и аренды государственного имущества, дивиденды, часть прибыли от госпредприятий, а с 2024 года — также поступления от продажи национализированных активов.

Как подчеркнули в Комитете, эти результаты стали возможны благодаря системным изменениям в управлении госимуществом.

Отметим, что Кабинет министров внес изменения в порядок проведения электронных аукционов по малой приватизации. Теперь стартовую цену объектов государственной собственности можно снижать до 50 раз, а в повторных торгах — до 99. Для коммунального имущества общины будут самостоятельно определять границу — до 99 шагов.