Приватизація й оренда принесли бюджету 5,17 млрд грн у 2025 році

Фонд державного майна України встановив новий рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету — за перше півріччя 2025 року сума склала понад 5,17 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан, наголосивши, що це найвищий показник за останні десять років.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексія Мовчана, позитивна динаміка зростає щороку, попри війну:

2023 рік — 2,66 млрд грн;

2024 рік — 1,97 млрд грн;

2025 рік — вже 5,17 млрд грн за пів року.

До загальної суми надходжень входять кошти, отримані від приватизації та оренди державного майна, дивіденди, частина прибутку від держпідприємств, а з 2024 року — також надходження від продажу націоналізованих активів.

Як підкреслили в Комітеті, ці результати стали можливими завдяки системним змінам в управлінні держмайном. Нині процеси приватизації та використання державного майна проходять відкрито й прозоро, що дозволяє державі отримувати реальні фінансові ресурси.

Зауважимо, що Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення електронних аукціонів із малої приватизації. Тепер стартову ціну об’єктів державної власності можна знижувати до 50 разів, а у повторних торгах — до 99. Для комунального майна громади самостійно визначатимуть межу — до 99 кроків включно.