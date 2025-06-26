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Большая приватизация: Фонд госимущества определил новую стартовую цену "Сумыхимпрома"

Сумыхимпром
"Сумыхимпром" в скором времени выставят на торги. / Википедия

26 июня состоялось заседание аукционной комиссии по продаже объекта крупной приватизации государственного пакета акций 99,9952% уставного капитала ПАО "Сумыхимпром". Новая стартовая цена составляет более 1 млрд. грн. Предыдущий аукцион, на котором предприятие было выставлено за 1,16 млрд грн, не состоялся из-за отсутствия участников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины.

Условия приватизации "Сумыхимпрома"

Комиссией была определена стартовая цена приватизации предприятия на уровне более 1,088 млрд. гривен , а также были разработаны условия приватизации государственного пакета акций, в частности:

  • сохранение основных видов деятельности предприятия;
  • осуществление инвестиций в форме капитальных вложений на техническое перевооружение и модернизацию производства не менее 150 млн. гривен;
  • погашение долгов по заработной плате и бюджету в течение 6 месяцев;
  • погашение задолженности перед Пенсионным фондом с возмещением расходов на выплату пенсий;
  • погашение просроченной кредиторской задолженности;
  • социальные гарантии работникам и недопущение увольнений в течение 6 месяцев;
  • соблюдение требований и ограничений природоохранного законодательства;
  • недопущение возникновения налогового долга;
  • содержание защитных сооружений и имущества; перечисление дивидендов в госбюджет за 2025-2026 годы.

В ближайшее время Фонд направит на утверждение ряда условий приватизации и стартовую цену пакета акций ПАО «Сумыхимпром», после чего будет определена дата аукциона.

Почему провалился предыдущий аукцион?

11 июня планировался аукцион по продаже АО "Сумыхимпром", который находится в городе Сумы, на улице Харьковская, п/у 12, однако он не состоялся из-за отсутствия участников.

К продаже предлагался пакет в размере 99,9952% уставного капитала предприятия — это 1 738 665 246 акций, номинальной стоимостью более 434 млн грн. Стартовая цена лота составила 1,158 млрд. грн.

Справочно

ПАО "Сумыхимпром" – базовое предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

В 2010 году бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% акций завода. Несмотря на столь малую долю, ему удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний – "Крымского титана".

В ФГИ заявляли, что из-за неэффективных управленческих действий менеджмента за год "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника, накопив долги на 1,4 миллиарда гривен.

Напомним, в ноябре 2023 года суд разблокировал приватизацию "Сумыхимпрома", закрыв дело о банкротстве .

Автор:
Татьяна Ковальчук