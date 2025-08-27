"Укрбуд" стал единственным проданным объектом большой приватизации в первом полугодии 2025 года, но средства еще не поступили

В первом полугодии 2025 года из трех запланированных объектов большой приватизации продан только один — ГАО "Строительная компания "Укрбуд" за 805 млн грн. Однако средства от соглашения в государственный бюджет еще не поступили.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Счетной палаты.

Поступление в госбюджет

В первом полугодии поступления от малой приватизации государственных имуществ составили 820 млн грн — это почти на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии 2025 года доходы государственного бюджета составили 1,9 трлн. грн., что составляет 62% от годового плана. Это на 551 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По оценке Счетной палаты, основными драйверами роста стали неэкономические факторы. Наибольшую часть среди них занимает безвозвратная помощь международных партнеров: ее доля в структуре международной поддержки выросла с 7,3% до 24,8%. Весомым источником также являлись собственные поступления бюджетных учреждений. Такая структура свидетельствует о значительной зависимости бюджета от внешней помощи.

Вместе с тем на рост доходов повлияли и экономические факторы. Девальвация гривны, повышение зарплат и денежного довольствия военнослужащих, инфляция, рост доходов предприятий и импорта обеспечили еще около 105 млрд грн дополнительных поступлений.

Дефицит бюджета за первое полугодие составил 546 млрд. грн. Основным источником его финансирования оставались государственные заимствования, однако их объемы оказались на 12% ниже запланированных.

Поэтому суммарно по всем предусмотренным источникам финансирования государственного бюджета (заимствование и приватизация) план не был выполнен на 19%, отмечают в пресс-службе.

Напомним, недавно Кабинет министров утвердил условия продажи 99,5667% акций АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) на электронном аукционе. Стартовая цена пакета составляет 4,49 млрд. грн.