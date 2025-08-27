"Укрбуд" став єдиним проданим об’єктом великої приватизації у першому півріччі 2025 року, але кошти ще не надійшли

У першому півріччі 2025 року з трьох запланованих об’єктів великої приватизації продано лише один — ДАТ “Будівельна компанія ”Укрбуд" за 805 млн грн. Проте кошти від угоди до державного бюджету ще не надійшли.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Рахункової палати.

Надходження до держбюджету

У першому півріччі надходження від малої приватизації державного майна склали 820 млн грн — це майже на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У першому півріччі 2025 року доходи державного бюджету склали 1,9 трлн грн, що становить 62% від річного плану. Це на 551 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За оцінкою Рахункової палати, основними драйверами зростання стали неекономічні чинники. Найбільшу частку серед них займає безповоротна допомога міжнародних партнерів: її частка у структурі міжнародної підтримки зросла з 7,3% до 24,8%. Вагомим джерелом також були власні надходження бюджетних установ. Така структура свідчить про значну залежність бюджету від зовнішньої допомоги.

Разом із тим на приріст доходів вплинули й економічні фактори. Девальвація гривні, підвищення зарплат та грошового забезпечення військовослужбовців, інфляція, зростання прибутків підприємств та імпорту забезпечили ще близько 105 млрд грн додаткових надходжень.

Дефіцит бюджету за перше півріччя становив 546 млрд грн. Основним джерелом його фінансування залишалися державні запозичення, однак їх обсяги виявилися на 12% нижчими від заплановани

Тож сумарно за всіма передбаченими джерелами фінансування державного бюджету (запозичення та приватизація) план не було виконано на 19 %, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів затвердив умови продажу 99,5667% акцій АТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) на електронному аукціоні. Стартова ціна пакета становить 4,49 млрд грн.