Приватизація в Україні: скільки коштів надійшло до бюджету за вісім місяців 2025 року

Станом на 31 серпня 2025 року до держбюджету країни вже надійшло 1,21 млрд грн від приватизації та супутніх надходжень. Таким чином, Фонд державного майна України (ФДМУ) виконав значну частину плану, встановленому на рівні 3,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Комітету ВР з питань економічного розвитку.

Наразі до приватизації підготовлено 21 об’єкт великої приватизації та 1286 об’єктів малої приватизації.

Окрім приватизації, важливим джерелом доходу є оренда державного майна. Плановий показник надходжень від оренди становить 1 млрд грн. З початку року ФДМУ вже забезпечив надходження у розмірі 656,7 млн грн від оренди держмайна, з них: 653,9 млн грн від орендної плати за користування державним майном та 2,8 млн грн — реєстраційного і гарантійного внесків, що сплачені учасниками орендних аукціонів в процесі передачі державного майна в оренду.

Незважаючи на війну, процес управління державним майном триває, а надходження від приватизації та оренди є важливим джерелом наповнення бюджету країни.

Велика п риватизація в Україні

Варто зауважити, що у першому півріччі 2025 року з трьох запланованих об’єктів великої приватизації продано лише один — ДАТ “Будівельна компанія "Укрбуд" за 805 млн грн. Проте кошти від угоди до державного бюджету так і не надійшли.

18 червня відбувся аукціон з приватизації 100% акцій "Укрбуду" в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". В ньому брали участь п’ять компаній. Переможцем стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс".

Пізніше компанії "Петро Ойл енд Кемікалс", яка належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі, було відмовлено в придбанні "Укрбуду". Фонд державного майна зробив це на підставі службової записки Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту від 27 червня 2025 року.

До складу компанії входить понад 10 дочірніх підприємств, серед яких проектні інститути та навчально-курсові комбінати. У 2010-2016 роках корпорацію очолював Максим Микитась.

Нагадаємо, Кабмін включив пакет акцій державного АТ "Будівельна компанія "Укрбуд" до списку об'єктів великої приватизації ще у вересні минулого року.