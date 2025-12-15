Запланована подія 2

ФГИУ выставляет на приватизационный аукцион 93% ООО "Калушский трубный завод"

ООО "Калушский трубный завод"
ООО "Калушский трубный завод" / ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приглашает к участию в приватизационном аукционе 23 декабря государственную долю в размере 93% уставного капитала ООО "Калушский трубный завод", расположенного в городе Калуш, Ивано-Франковская область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Основные характеристики объекта

Основные характеристики объекта: уставный капитал общества составляет 15969348,50 грн, при этом к продаже предлагается 93% доли. Стартовая цена аукциона составляет 136,5 млн. грн.

Общая площадь комплекса составляет 17 399,8 м², расположена в городе Калуш Ивано-Франковской области по адресу ул. Промышленная, 7. Комплекс насчитывает 71 здание и сооружение.

В состав имущества входят, в частности: контора Ровжовского лесничества, гараж, сарай, навес, беседка и твердотопливный котел.

Регистрация участников аукциона продлится до 22 декабря.

Продажа осуществляется в рамках выполнения части третьей статьи 51 закона Украины "О санкциях", разрешающей Фонду управления активами, взимаемыми в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда от 20 сентября 2024 года по делу № 991/4264/24.

Заметим, 5 ноября в рамках приватизации государственного имущества прошел аукцион по продаже 100% пакета акций харьковского АО "Завод "Радиореле". Единственным участником торгов стало ООО "СКТБ корпорация "Укринмаш", которое приобрело предприятие за 118 млн грн. Эта сумма несущественно превысила стартовую цену в размере 117,19 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко