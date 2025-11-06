Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

--0,01

EUR

48,34

+0,00

Наличный курс:

USD

42,08

42,00

EUR

48,68

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе

Радиореле
"Радиореле" продали на аукционе за 118 млн. грн. / Prozorro.Продажи

5 ноября в рамках приватизации государственного имущества прошел аукцион по продаже 100% пакета акций харьковского АО "Завод "Радиореле". Единственным участником торгов стало ООО "СКТБ корпорация "Укринмаш", которое приобрело предприятие за 118 млн грн. Эта сумма несущественно превысила стартовую цену в размере 117,19 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Prozorro.Продажи".

Согласно протоколу электронных торгов, номинальная стоимость пакета акций составляет 234,39 млн. грн. По итогам первого полугодия 2025 года активы "Радиореле" оценивались в 193,02 млн грн, текущие обязательства – 3,23 млн грн, просроченная кредиторская задолженность – 2,51 млн грн.

В состав объекта входит недвижимое имущество общей площадью 49,14 тыс. кв. м и 12 транспортных средств. Земельный участок не входит в объект приватизации. Организатором аукциона выступило региональное отделение ФГИУ по Харьковской области.

Фото 2 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 3 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 4 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 5 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 6 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 7 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе
Фото 8 — Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе

"Радиореле" - одно из старейших харьковских промышленных предприятий, основанное в 1920 году на базе мастерских по ремонту телеграфной и телефонной аппаратуры. Сегодня завод специализируется на производстве коммутационной, электрораспределительной и контрольной аппаратуры, в том числе электромагнитных реле. Предприятие находится по адресу: г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181.

Что известно о победителе аукциона

Согласно данным YouControl, ООО "СКТБ корпорация "Укринмаш" (ЕГРПОУ 41233779) зарегистрировано в 2017 году в Харькове. Компания занимается исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук, в частности, созданием высокоточного оружия, беспилотников и электроники для Вооруженных сил Украины.

Уставный капитал компании составляет 40 тыс. грн, конечными бенефициарными владельцами являются Евгений Немилостивый (49,5%) и Виталий Немилостивый (50,5%). Последний является экснардепом и бывшим замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Предыдущий аукцион был запланирован на 28 октября, но не состоялся. Причиной отмены торгов стало отсутствие зарегистрированных участников. Тогда стартовая цена составляла 234,39 млн грн, однако поскольку не было желающих на покупку завода, она была вдвое снижена до следующих торгов.

Автор:
Татьяна Гойденко