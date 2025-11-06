Харьковский завод "Радиореле" продан на аукционе за 118 млн грн: что известно о победителе

5 ноября в рамках приватизации государственного имущества прошел аукцион по продаже 100% пакета акций харьковского АО "Завод "Радиореле". Единственным участником торгов стало ООО "СКТБ корпорация "Укринмаш", которое приобрело предприятие за 118 млн грн. Эта сумма несущественно превысила стартовую цену в размере 117,19 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Prozorro.Продажи".

Согласно протоколу электронных торгов, номинальная стоимость пакета акций составляет 234,39 млн. грн. По итогам первого полугодия 2025 года активы "Радиореле" оценивались в 193,02 млн грн, текущие обязательства – 3,23 млн грн, просроченная кредиторская задолженность – 2,51 млн грн.

В состав объекта входит недвижимое имущество общей площадью 49,14 тыс. кв. м и 12 транспортных средств. Земельный участок не входит в объект приватизации. Организатором аукциона выступило региональное отделение ФГИУ по Харьковской области.

"Радиореле" - одно из старейших харьковских промышленных предприятий, основанное в 1920 году на базе мастерских по ремонту телеграфной и телефонной аппаратуры. Сегодня завод специализируется на производстве коммутационной, электрораспределительной и контрольной аппаратуры, в том числе электромагнитных реле. Предприятие находится по адресу: г. Харьков, просп. Аэрокосмический, 181.

Что известно о победителе аукциона

Согласно данным YouControl, ООО "СКТБ корпорация "Укринмаш" (ЕГРПОУ 41233779) зарегистрировано в 2017 году в Харькове. Компания занимается исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук, в частности, созданием высокоточного оружия, беспилотников и электроники для Вооруженных сил Украины.

Уставный капитал компании составляет 40 тыс. грн, конечными бенефициарными владельцами являются Евгений Немилостивый (49,5%) и Виталий Немилостивый (50,5%). Последний является экснардепом и бывшим замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Предыдущий аукцион был запланирован на 28 октября, но не состоялся. Причиной отмены торгов стало отсутствие зарегистрированных участников. Тогда стартовая цена составляла 234,39 млн грн, однако поскольку не было желающих на покупку завода, она была вдвое снижена до следующих торгов.