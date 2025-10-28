Запланована подія 2

Читати українською

На "Радиореле" нет желающих: стартовая цена крупнейшего в Украине производителя коммутационной техники снижена вдвое

завод Радиореле
Харьковский завод "Радиореле" пока не нашел покупателя / Prozorro.Продажи

Запланированный на 28 октября онлайн-аукцион по приватизации 100% акций расположенного в Харькове АО "Завод "Радиореле" не состоялся. Причиной отмены торгов стало отсутствие зарегистрированных участников.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на информацию в системе "Prozorro. Продажи".

Следующие торги запланированы на 5 ноября. Стартовая цена на сегодняшнем аукционе была установлена на уровне 234,39 млн грн, а на следующемона уменьшается на 50%, до 117,19 млн грн.

Ключевые данные об активе

Объект включает в себя пять единиц недвижимого имущества (нежилые здания, склады, мастерские) общей площадью более 49 тыс. кв. м. Земельный участок, на котором расположены здания, в состав объекта приватизации не входит.

Стоимость активов за шесть месяцев 2025 превышала 193 млн грн. Текущие обязательства составляли 3,23 млн грн, включая просроченную кредиторскую задолженность на сумму 2,51 млн грн.

По состоянию на 30 июня этого года на заводе работало 57 человек.

Завод входит в объекты малой приватизации.

Фото 2 — На "Радиореле" нет желающих: стартовая цена крупнейшего в Украине производителя коммутационной техники снижена вдвое
На заводе по состоянию на конец июня работало 57 человек. Фото: "Prozorro. Продажи".

У языка продаж

Одним из условий продаж, которые должен выполнить потенциальный покупатель, является социальная нагрузка: новый собственник обязан в течение шести месяцев обеспечить полное погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом, а также гарантировать сохранение рабочих мест для работников предприятия.

Кратко о заводе "Радиореле"

На сайте завода отмечается, что "Радиореле" является крупнейшим производителем коммутационной техники на рынке Украины, а его продукция способна выдерживать большие нагрузки и поддерживать стабильную работу в жестких условиях эксплуатации.

Он специализируется на производстве слаботочных, миниатюрных и электромагнитных реле.

Предприятие было основано в 1920 году на базе фронтовых мастерских по ремонту и восстановлению телеграфной и телефонной аппаратуры связи. В процессе деятельности оно постепенно увеличивалось и расширяло сферы своей деятельности.

Сейчас 100% его акций принадлежат государству, которые неоднократно выставлялись на приватизацию, однако аукционы не были успешными.

Автор:
Наталия Гуленцова