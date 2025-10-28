На "Радіореле" немає бажаючих: стартову ціну найбільшого в Україні виробника комутаційної техніки знижено вдвічі

Запланований на 28 жовтня онлайн-аукціон з приватизації 100% акцій АТ "Завод "Радіореле", що розташований у Харкові, не відбувся. Причиною скасування торгів стала відсутність зареєстрованих учасників.

Про це пише Delo.ua з посиланням на інформацію в системі "Prozorro.Продажі".

Наступні торги заплановано на 5 листопада. Стартову ціну на сьогоднішньому аукціоні було встановлено на рівні 234,39 млн грн, а на наступному – вона зменшується на 50%, до 117,19 млн.

Ключові дані про актив

Об'єкт включає п'ять одиниць нерухомого майна (нежитлові будівлі, склади, майстерні) загальною площею понад 49 тис. кв. м. Земельна ділянка, на якій розташовані будівлі, до складу об'єкта приватизації не входить.

Вартість активів за шість місяців 2025 року перевищувала 193 млн грн. Поточні зобов’язання становили 3,23 млн грн, включаючи прострочену кредиторську заборгованість на суму 2,51 млн грн.

Станом на 30 червня цього року на заводі працювало 57 осіб.

Завод входить до об'єктів малої приватизації.

У мови продажу

Однією з умов продажу, які має виконати потенційний покупець, є соціальне навантаження: новий власник зобов'язаний протягом шести місяців забезпечити повне погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, а також гарантувати збереження робочих місць для працівників підприємства.

Коротко про завод "Радіореле"

На сайті заводу зазначається, що "Радіореле" є найбільшим виробником комутаційної техніки на ринку України, а його продукція здатна витримувати великі навантаження та підтримувати стабільну роботу в жорстких умовах експлуатації.

Він спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних та електромагнітних реле.

Підприємство було засновано у 1920 році на базі фронтових майстерень з ремонту й відновлення телеграфної й телефонної апаратури зв'язку. В процесі діяльності воно поступово збільшувалося й розширювало сфери своєї діяльності.

Наразі 100% його акцій належать державі, які неодноразово виставлялися на приватизацію, однак аукціони не були успішними.