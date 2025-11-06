Харківський завод "Радіореле" продано на аукціоні за 118 млн грн: що відомо про переможця

5 листопада у межах приватизації державного майна відбувся аукціон із продажу 100% пакета акцій харківського АТ "Завод "Радіореле". Єдиним учасником торгів стало ТОВ "СКТБ корпорація "Укрінмаш", яке придбало підприємство за 118 млн грн. Ця сума несуттєво перевищила стартову ціну в розмірі 117,19 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Prozorro.Продажі".

Згідно з протоколом електронних торгів, номінальна вартість пакета акцій становить 234,39 млн грн. За підсумками першого півріччя 2025 року активи "Радіореле" оцінювалися у 193,02 млн грн, поточні зобов’язання – 3,23 млн грн, прострочена кредиторська заборгованість – 2,51 млн грн.

До складу об’єкта входить нерухоме майно загальною площею 49,14 тис. кв. м та 12 транспортних засобів. Земельна ділянка не входить до об’єкта приватизації. Організатором аукціону виступило регіональне відділення ФДМУ по Харківській області .

"Радіореле" — одне з найстаріших харківських промислових підприємств, засноване у 1920 році на базі майстерень із ремонту телеграфної та телефонної апаратури. Сьогодні завод спеціалізується на виробництві комутаційної, електророзподільчої та контрольної апаратури, зокрема електромагнітних реле. Підприємство розташоване за адресою: м. Харків, просп. Аерокосмічний, 181.

Що відомо про переможця аукціону

Згідно з даними YouControl, ТОВ "СКТБ корпорація "Укрінмаш" (ЄДРПОУ 41233779) зареєстроване у 2017 році в Харкові. Компанія займається дослідженнями та розробками у сфері природничих і технічних наук, зокрема створенням високоточної зброї, безпілотників і електроніки для Збройних сил України.

Статутний капітал компанії становить 40 тис. грн, кінцевими бенефіціарними власниками є Євген Немілостивий (49,5%) і Віталій Немілостивий (50,5%). Останній є екснардепом і колишнім заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, попередній аукціон був запланований на 28 жовтня, але не відбувся. Причиною скасування торгів стала відсутність зареєстрованих учасників. Тоді стартова ціна становила 234,39 млн грн, однак оскільки не було бажаючих на купівлю заводу, її було вдвічі знижено до наступних торгів.