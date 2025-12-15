Запланована подія 2

ФДМУ виставляє на приватизаційний аукціон 93% ТОВ "Калуський трубний завод"

Фонд державного майна України (ФДМУ) запрошує до участі у приватизаційному аукціоні 23 грудня державну частку розміром 93% статутного капіталу ТОВ "Калуський трубний завод", розташованого у місті Калуш, Івано-Франківська область.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Основні характеристики об’єкта

Основні характеристики об’єкта: статутний капітал товариства становить 15 969 348,50 грн, при цьому до продажу пропонується 93% частки. Стартова ціна аукціону складає 136,5 млн грн.

Загальна площа комплексу становить 17 399,8 м², він розташований у місті Калуш Івано-Франківської області за адресою вул. Промислова, 7. Комплекс налічує 71 будівлю та споруду.

До складу майна входять, зокрема: контора Ровжівського лісництва, гараж, сарай, навіс, альтанка та котел твердопаливний.

Реєстрація учасників аукціону триває до 22 грудня.

Продаж здійснюється у рамках виконання частини третьої статті 5¹ закону України "Про санкції", що дозволяє Фонду управління активами, стягнутими в дохід держави за рішенням Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2024 року у справі № 991/4264/24.

Зауважимо, 5 листопада у межах приватизації державного майна відбувся аукціон із продажу 100% пакета акцій харківського АТ "Завод "Радіореле". Єдиним учасником торгів стало ТОВ "СКТБ корпорація "Укрінмаш", яке придбало підприємство за 118 млн грн. Ця сума несуттєво перевищила стартову ціну в розмірі 117,19 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко