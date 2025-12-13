Запланована подія 2

Фонд держмайна повторно виставив "Сумихімпром" на аукціон: яка ціна

Фонд державного майна України оголосив повторний онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій ПАТ "Сумихімпром" — одного з найбільших українських виробників мінеральних добрив.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Аукціон заплановано на 13 січня 2026 року. Стартова ціна лота становить 1 млрд 88,081 млн грн без урахування ПДВ, що майже на 10% нижче порівняно з початковою ціною попереднього аукціону, який мав відбутися 11 червня, але не відбувся через відсутність учасників.

Згідно з умовами приватизації, новий власник зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства та інвестувати не менше 150 млн грн у його технічне переоснащення. Також протягом шести місяців після переходу права власності інвестор має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також утриматися від звільнення працівників з власної ініціативи впродовж цього періоду.

Окремою вимогою є погашення простроченої кредиторської заборгованості, за винятком боргів перед компаніями або особами, пов’язаними з підсанкційними резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь.

ПАТ "Сумихімпром" є одним із ключових підприємств хімічної галузі України. Завод спеціалізується на виробництві складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та іншої продукції неорганічної хімії. Підприємство також має потужності для випуску понад 30 марок NPK-добрив, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов.

Після початку повномасштабного вторгнення підприємство майже пів року не працювало через бойові дії, влучання снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів інфраструктури.

Що відомо про підприємство?

ПАТ "Сумихімпром" – одне з провідних підприємств хімічної промисловості України, що працює з 1953 року.

Основна продукція заводу включає мінеральні добрива, діоксид титану та інші неорганічні хімічні сполуки. Вироби компанії забезпечують потреби аграрного сектору та застосовуються у різних галузях промисловості.

У 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ став власником 0,005% акцій заводу. Незважаючи на незначну частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера своєї компанії "Кримський титан".

За даними Фонду державного майна України, через неефективне управління колишнього керівництва за рік "Сумихімпром" перетворився з успішного хімічного гіганта на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на суму 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд розблокував приватизацію "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.

Автор:
Тетяна Гойденко