Аукціон із великої приватизації провалився. На купівлю "Сумихімпрому" не знайшлося бажаючих

11 червня планувався аукціон з продажу АТ “Сумихімпром”, який знаходиться у місті Суми, на вулиці Харківська, п/в 12, однак він не відбувся через відсутність учасників.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на протокол електронних торгів "Prozorro.Продажі".

До продажу пропонувався пакет розміром 99,9952% статутного капіталу підприємства — це 1 738 665 246 акцій, номінальною вартістю понад 434 млн грн. Стартова ціна лоту становила 1,158 млрд грн.

"Сумихімпром" — публічне акціонерне товариство, основною спеціалізацією якого є виробництво добрив та азотних сполук. Його загальний статутний капітал оцінюється у понад 434,6 млн грн.

У Фонді державного майна додають, що станом на 31 грудня 2024 року підприємство має значну заборгованість. Заборгованість із виплати заробітної плати становить понад 112 мільйонів гривень. Перед державним бюджетом компанія винна ще 59,3 мільйона гривень.

Особливо великою є сума несплачених обов’язкових страхових платежів — понад 362,9 мільйона гривень. Із цієї суми 57,3 мільйона складає нарахування єдиного соціального внеску, а майже 296,4 мільйона — борг перед Пенсійним фондом за відшкодування пільгових пенсій.

Крім того, прострочена кредиторська заборгованість товариства перевищує 2,88 мільярда гривень.

Новий власник повинен був би погасити всі ці борги.

Додамо, ще в кінці березня уряд затвердив умови та стартову ціну продажу "Сумихімпром", а у квітні було оголошено дату аукціону.

Про "Сумихімпром"

"Сумихімпром" — підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.