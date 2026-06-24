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Прозорро.Продажи за 10 лет привлекла более 131 млрд гривен
За десять лет работы через систему Прозорро.Продажи провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
В ведомстве поздравили команду АО "Прозорро.Продажи" с 10-летием создания системы, назвав ее одним из самых успешных примеров цифровой трансформации государственного управления и открытых рынков в Украине.
В настоящее время экосистема объединяет более 13 тыс. организаторов торгов, 150 тыс. участников аукционов и обеспечивает доступ к более чем 20 рынкам публичных активов.
Как отмечают в министерстве, система прошла путь от пилотного проекта по продаже активов неплатежеспособных банков до ключевого инструмента реализации государственного и коммунального имущества, приватизации, земельных торгов и продажи активов госпредприятий.
Одним из важнейших направлений явилась приватизация. За десять лет через электронные аукционы было реализовано объекты крупной и малой приватизации более чем на 35 млрд грн.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил, что система создала новые стандарты продаж публичных активов и доказала эффективность прозрачных процедур
Заметим, что по итогам 2025 года поступления от приватизации государственного имущества в Украине превысили запланированные показатели. При установленном плане в 3,2 млрд. грн., фактические перечисления в бюджет составили 3,38 млрд. грн.