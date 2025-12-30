Запланована подія 2

Спочатку оплата — потім поїздка: правила придбання квитків на Kyiv City Express змінено

Kyiv City Express, смартфон
Правила придбання квитків на Kyiv City Express змінено

Kyiv City Express переходить на нові правила. З 1 січня 2026 року купити квиток безпосередньо у вагоні буде неможливо. Столична електричка остаточно інтегрується в єдину транспортну систему міста, працюючи за принципом метро або трамвая: спочатку оплата — потім поїздка.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.

Чому прийнято таке рішення?

Це рішення — частина масштабної діджиталізації. Замість того, щоб шукати касира у вагоні, пасажири мають валідувати квиток ще на платформі. Тепер замість продажу квитків контролери будуть просто перевіряти їх наявність, як це роблять у всьому громадському транспорті Києва. Це дозволить залізниці бачити точну аналітику пасажиропотоку, не підвищуючи при цьому вартість проїзду.

Де і як тепер платити за проїзд?

Для зручності пасажирів залишено безліч варіантів, тож черг бути не повинно. Квиток можна придбати:

  • у застосунку "Укрзалізниці"; ️
  • у застосунку "Київ Цифровий"; ️
  • у терміналах самообслуговування УЗ та "Київ Цифровий"; ️
  • через валідатори; ️
  • готівкою в касах на станціях.

Нюанс щодо валідації

Якщо ви купуєте квиток онлайн через "Київ Цифровий", його необхідно обовʼязково просканувати на знайомих усім помаранчевих валідаторах перед посадкою. Невдовзі така функція стане обовʼязковою і для квитків, придбаних через застосунок "Укрзалізниці".

На станціях буде посилено контроль на вході, тому краще подбати про квиток заздалегідь. Це всього кілька кліків у телефоні, які позбавлять вас зайвих хвилювань під час поїздки.

Нагадаємо, у Києві в години пік тимчасово запустять тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі, що дозволить скоротити інтервал руху поїздів до 15 хвилин.

Автор:
Тетяна Ковальчук