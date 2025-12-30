Сначала оплата — потом поездка: правила покупки билетов на Kyiv City Express изменены

Kyiv City Express переходит на новые правила. С 1 января 2026 купить билет непосредственно в вагоне будет невозможно. Столичная электричка окончательно интегрируется в единую транспортную систему города, работая по принципу метро или трамвая: сначала оплата – потом поездка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express.

Почему принято такое решение?

Это решение – часть масштабной диджитализации. Вместо того чтобы искать кассира в вагоне, пассажиры должны валидировать билет еще на платформе. Теперь вместо продажи билетов контролеры будут просто проверять их наличие, как это делают по всему общественному транспорту Киева. Это позволит железной дороге видеть точную аналитику пассажиропотока, не повышая стоимость проезда.

Где и как теперь платить за проезд?

Для удобства пассажиров оставлено множество вариантов, так что очередей быть не должно. Билет можно приобрести:

в приложении "Укрзализныци"; ️

в приложении "Киев Цифровой"; ️

в терминалах самообслуживания УЗ и "Киев Цифровой"; ️

через валидаторы; ️

наличными в кассах на станциях.

Нюанс по валидации

Если вы покупаете билет онлайн через Киев Цифровой, его необходимо обязательно просканировать на знакомых всем оранжевых валидаторах перед посадкой. Вскоре такая функция станет обязательной и для билетов, приобретенных через приложение "Укрзализныци".

На станциях будет усилен контроль на входе, поэтому лучше позаботиться о билете заранее. Это всего несколько кликов в телефоне, которые избавят вас от лишних волнений во время поездки.

Напомним, в Киеве в часы пик временно запустят тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи, что позволит сократить интервал движения поездов до 15 минут.