Украинцы могут купить билеты ведущих железнодорожных компаний через ПриватБанк: детали

Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести через платформу ПриватБанка билеты на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Отмечается, что финучреждение расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги.

Теперь также украинцам в Европе через сервис bilet.privatbank.ua/train доступны билеты на междугородные железнодорожные рейсы сообщением с Польшей: например, Варшава - Прага, Вена - Варшава и другие.

Отмечается, что сервис ПриватБанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинских пользователей:

информация доступна на украинском языке,

оплата производится картой ПриватБанка,

Техническая поддержка работает круглосуточно.

Напомним, данную платформу по продаже билетов на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии ПриватБанк запустил еще в мае.