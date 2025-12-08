Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы могут купить билеты ведущих железнодорожных компаний через ПриватБанк: детали

приватбанк
ПриватБанк расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги.

Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести через платформу ПриватБанка билеты на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

Отмечается, что финучреждение расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги.

Теперь также украинцам в Европе через сервис bilet.privatbank.ua/train доступны билеты на междугородные железнодорожные рейсы сообщением с Польшей: например, Варшава - Прага, Вена - Варшава и другие.

Отмечается, что сервис ПриватБанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинских пользователей:

  • информация доступна на украинском языке,
  • оплата производится картой ПриватБанка,
  • Техническая поддержка работает круглосуточно.

Напомним, данную платформу по продаже билетов на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии ПриватБанк запустил еще в мае.

Автор:
Светлана Манько