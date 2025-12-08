- Категория
Украинцы могут купить билеты ведущих железнодорожных компаний через ПриватБанк: детали
Украинцы, путешествующие по Европе, теперь могут приобрести через платформу ПриватБанка билеты на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний не только Германии, Австрии и Чехии, но и Италии, Швейцарии и Испании.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.
Отмечается, что финучреждение расширяет карту продажи билетов на европейские железные дороги.
Теперь также украинцам в Европе через сервис bilet.privatbank.ua/train доступны билеты на междугородные железнодорожные рейсы сообщением с Польшей: например, Варшава - Прага, Вена - Варшава и другие.
Отмечается, что сервис ПриватБанка по продаже билетов на европейские железные дороги полностью адаптирован для украинских пользователей:
- информация доступна на украинском языке,
- оплата производится картой ПриватБанка,
- Техническая поддержка работает круглосуточно.
Напомним, данную платформу по продаже билетов на внутренние направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии ПриватБанк запустил еще в мае.